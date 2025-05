Temu suspende venta de productos enviados de China: ¿qué pasará con tu pedido?

La famosa compañía Temu ha anunciado importantes cambios para sus consumidores de Estados Unidos, esto tras los anuncios arancelarios que ha realizado el presidente de dicho país, Donald Trump. De acuerdo con información del medio estadounidense CNBC, la tienda estaría pensando en dejar de importar productos de China para así evitar los impuestos que cobraría el actual gobierno, lo cual reduciría su oferta de mercancías de forma considerable; aunque, está situación no afectaría a los usuarios mexicanos.

Según han informado los medios estadounidenses, Temu ofrecía precios muy bajos a consumidores estadounidenses gracias a la llamada Regla de Minimis, la cual permitía la entrada al país a productos extranjeros con un valor de 800, o menos, sin tener que pagar impuestos. Ahora que Trump ha suspendido esta regla y con la imposición de aranceles a China, la empresa ha tomado una decisión radical.

De acuerdo con el medio, un portavoz de la compañía habría confirmado que Temu cambiará su modelo de negocios en Estados Unidos, pues ahora ya no venderá productos enviados de China. Esto quiere decir que, a partir de ahora, la tienda únicamente venderá los productos enviados desde almacenes estadounidenses, dejando como "agotados" todos aquellos que llegaban a Estados Unidos directamente desde China, para así evadir los aranceles que Trump ha impuesto a mercancías chinas.

Temu cambia estrategia para vender en Estados Unidos

Temu optará por vender productos de almacenes estadounidenses. Foto: freepik.

"Temu ha estado reclutando activamente a vendedores estadounidenses para que se unan a la plataforma”, declaró el portavoz. “Esta iniciativa busca ayudar a los comerciantes locales a llegar a más clientes y expandir sus negocios", sentenció la fuente citada por el medio estadounidense. En este sentido, también trascendió que los productos que son entregados de almacenes de Estados Unidos "no tienen cargos de importación" ni "cargos adicionales al momento de la entrega".

Reportes de medios en inglés sugiere que Temu habría estado incrementado su inventario de productos chinos en almacenes de Estados Unidos, esto para así evitar los aranceles que ya se venían anunciado desde hace meses atrás. Por su parte, otras empresas como Shein han tenido que subir sus precios ante los impuestos de importación que ahora tienen que pagar para poder llegar a los hogares estadounidenses.

Trump habla sobre los aranceles contra China

La medida tiene como objetivo evitar aranceles. Foto: Freepik.

Hasta ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene aranceles contra China de un 145%. Aunque, el mandatario no ha dado información que sugiera que esto cambiará en los próximos meses, sí anunció hace unos días que la medida no estará vigente para siempre, puesto que de esta manera no se puede hacer negocios con Pekín.

Fue en una entrevista para el programa “Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, donde Trump comentó, el pasado viernes, que los aranceles no durarán para siempre: "en algún momento, los voy a reducir porque de lo contrario nunca podríamos hacer negocios con ellos”, sentenció el presidente estadounidense al ser cuestionado sobre cuánto tiempo más se mantendrán los aranceles impuestos contra China.