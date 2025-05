Una discusión, un celular y un rostro desfigurado, las claves del caso del universitario arrojado desde un puente

Un estudiante de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Perú (UTP) llamado Rubén Sánchez terminó con el rostro desfigurado y con distintas lesiones de consideración luego de haber sido arrojado desde un puente peatonal tras haber sido víctima de una golpiza a manos de al menos seis sujetos y como era de esperarse, las dramáticas imágenes de estos hechos ya la están dando la vuelta al mundo, por ello, en esta nota te contamos cuáles son las claves principales de este caso.

Estos hechos sucedieron la noche del pasado miércoles 30 de abril en el sector de Los Olivos en Lima, Perú cuando Rubén Sánchez se encontraba de regreso a su casa luego de haber realizado un trabajo escolar en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Perú (UTP) junto a algunos de sus compañeros, no obstante, cuando estaba por atravesar un puente peatonal cercano a su vivienda se cruzó con un grupo de al menos seis jóvenes con quienes habría sostenido una discusión que terminó a los golpes.

Debido a que Rubén Sánchez era superado en número sus oponentes le desfiguraron el rostro a golpes, además, uno de sus agresores decidió arrojarlo desde el puente peatonal donde se registró la gresca, por lo que el joven estudiante de tan solo 21 años cayó desde una altura aproximada de cuatro metros sufriendo distintas fracturas.

Tras quedar la golpiza y la fuerte caída Rubén Sánchez quedó inconsciente y de acuerdo con los reportes de distintos medios locales, transeúntes que presenciaron la escena se encargaron de trasladarlo a una clínica donde recibió atención médica y en cuanto el joven cobró el conocimiento señaló que además de la agresión de la que fue víctima, también fue despojado de su celular.

El joven agredido ya puso una denuncia formal ante las autoridades peruanas. Foto: X: rogeraderly

El estudiante de Arquitectura también señaló que ya interpuso una demanda formal ante las autoridades correspondiente y dio a conocer que sus atacantes presuntamente están matriculados en la Universidad César Vallejo (UCV), no obstante, no precisó las identidades de los supuestos estudiantes para no entorpecer las investigaciones, pero se espera que dicha institución educativa del nivel superior colabore para esclarecer estos hechos.

Mamá de alumno arrojado de un puente exige justicia

Glasdeni Carlos Manrique, madre de Rubén Sánchez, ha aprovechado lo mediático que se hizo el caso para exigirle a las autoridades peruanas que actúen con celeridad para esclarecer los hechos y castigar conforme a la ley a los agresores de su hijo.

“¡Está desfigurado de su cara! Estaba regresando a la casa por el puente y se encuentra con un grupo de jóvenes que eran más, creo que hubo un intercambio de palabras, empezaron a pelear, entonces lo han lanzado, yo pensaba que, de la escalera nada más lo han alzado y lo han botado, pero yo vi el video que lo votaron desde el puente, por eso es que pido justicia, que paguen lo que le han hecho a mi hijo que también le han robado el celular”, fueron las palabras de la madre del joven universitario, quien espera sus agresores sean identificados lo más pronto posible.