Retiran del mercado más de 40 mil botes de HELADO de una FAMOSA MARCA por grave riesgo a la salud

Autoridades sanitarias se encuentran retirando del mercado una famosa marca de helado, esto luego de que, dentro de los botes, se encontraron rastros de ingredientes no declarados, lo cual podría traer graves consecuencias a la salud de los consumidores. El anuncio del retiro fue informado mediante medios de comunicación en inglés, los cuales detallaron que la alerta fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la FDA, la marca que estaría retirando del mercado más de 40 mil botes de helado sería fabricada por la empresa Gordon Desserts, la cual opera comercialmente como Mochidoki. En este sentido, las autoridades sanitarias han precisado que fue la compañía la cual dio a conocer que está sacando del mercado el helado "Cookies and Cream Mochi Ice Cream", el cual es vendido por la marca Sundae Shoppe.

Según lo explicado por las autoridades sanitarias el retiro se habría ocasionado luego de que el fabricante se percató de que el helado contenía trigo y soya, dos ingredientes que no aparecen en el etiquetado del producto y que podrían causar graves consecuencias de salud para los consumidores que sean sensibles, o tengan alergia, a dichos ingredientes.

¿Cuál es el helado que está siendo retirado del mercado?

Las autoridades sanitarias piden no ingerir este alimento. Foto: pixabay.

En la alerta se precisa que el helado que está siendo retirado del mercado se vendió en tiendas de cuatro entidades de Estados Unidos: Ohio, Virginia, Connecticut y Pensilvania. No obstante, las autoridades advierten en caso de que personas ajenas a este país hayan adquirido el producto y lo hayan trasladado fuera de territorio estadounidense. Hasta ahora, se ha revelado que el error en el etiquetado afecta a más de 5 mil cajas y a un total de 40 mil botes de helado.

Además, para que las personas puedan identificar los helados que no deben consumirse, por contener ingredientes no declarados en su composición, las autoridades compartieron los números de lote de los helados mal etiquetados. Los botes de este producto que no deben ingerirse tienen los códigos: 32624, 34024, 01025, 03125, 05725, 06525, 08025, 08725 y 09225. Se recomienda a los consumidores revisar la información de este postre en caso de tenerlo en sus casas.

Advierten por riesgos a la salud

El helado podría causar reacciones alérgicas severas. Foto: pixabay.

Hasta ahora, no se han reportado reacciones alérgicas como consecuencia de la ingesta del helado mal etiquetado. No obstante, las autoridades de la FDA han pedido a los consumidores evitar este alimento y mantenerse pendientes en caso de presentar algún síntoma que coincida con las reacciones alérgicas.

Las autoridades sanitarias han recodado que las reacciones alérgicas, ocasionadas por comida, pueden provocar los siguientes síntomas: