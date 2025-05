Mujer se arranca la nariz y se pone cuernos por estética: "tengo partes de mi cuerpo en frascos"

La modelo Toxii Danielle sigue ganando popularidad en redes sociales, luego de que se ha sometido a diversas cirugías a lo largo de los últimos años, para lograr cambiar su apariencia. La originaria de Bélgica ha recibido cumplidos, halagos, críticas y hasta insultos por las modificaciones que ha decidido hacer en torno a su apariencia. Aunque la joven de 31 años no parece prestarle atención a las críticas, recientemente ofreció una entrevista a un artista callejero donde dio a conocer más sobre su estilo de vida y su transformación.

Toxii Danielle, como se hace llamar en redes sociales, es una modelo belga que saltó a la fama por las modificaciones corporales a las que se ha sometido, pues ha cambiado su aspecto en su totalidad. Según lo dicho por la joven, ella comenzó con su transformación durante la pandemia por Covid-19, en el año 2021 y desde entonces se ha sometido a diversos procedimientos estéticos para conseguir una imagen completamente distinta.

Para antes de comenzar con su transformación Toxii lucía como una chica con cabello rubio, ojos azules y labios gruesos. Aparentemente no tenía tatuajes visibles, pero sus cambios comenzaron con tatuajes en el cuerpo y rostro. Posteriormente decidió hacerse un blackout en la parte delantera del cuerpo, coloreando de negro todo su pecho. También decidió hacerse perforaciones en cara y cuerpo.

Así luce actualmente la modelo Toxii Danielle

La joven ha estado cambiando su apariencia desde 2021.Foto: IG / toxii.bodymod

No obstante, los cambios más extremos vinieron cuando la mujer decidió cortarse la lengua, las orejas y arrancarse por completo la nariz. De igual manera, se incrustó un implante de cuernos en la frente y se tatuó por completo el párpado y la zona de las ojeras, dejando todo al rededor de sus ojos completamente negro. Este cambio en su aspecto le originó halagos, pero también cientos de críticas por parte de los internautas.

Al ser retratada por un famoso artista callejero de Nueva York, en Estados Unidos, la joven explicó que ha realizado todos estos cambios con el objetivo de mostrar lo perfectas que pueden llegar a ser las imperfecciones de una persona: "me gusta ser imperfecta y creo que las imperfecciones te hacen única", sentenció la joven belga en aquella ocasión. De igual manera, detalló que conserva algunas partes de su cuerpo, como su nariz, en pequeños frascos: "tengo todas las partes de mi cuerpo en pequeños frascos", aseguró.

Modelo asegura que busca ser una persona única

La joven cuenta con 200 mil seguidores en Instagram. Foto: IG / toxii.bodymod

"Mi mayor sueño en la vida es hacer una diferencia significativa en el mundo, en la sociedad, y solo ser tú mismo", agregó. En torno a sus metas de vida, Toxii Danielle relató que tenía la intención de convertirse en una persona única en el mundo, donde ella pudiera demostrar su verdadera forma de ser: "mi mayor sueño en la vida es hacer una diferencia significativa en el mundo, en la sociedad, y solo ser tú mismo", habrían sido las palabras de la joven originaria de Bélgica.

Aunque la joven modelo ha reiterado que no le importan las críticas que pudieran haber en torno a su transformación, en redes sociales las personas no dejan de cuestionarla sobre las razones y motivos que la llevaron a cambiar su aspecto por completo y realizarse modificaciones. Cabe mencionar que Toxii Danielle no suele responder a los comentarios negativos y en redes sociales se ha mostrado ser muy segura de sí misma, motivo por el cual comparte cada paso de su transformación.