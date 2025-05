Mamá que dio golpiza a directora detalla las humillaciones de las profesoras contra su hija de 12 años

La madre que dio una golpiza a la directora de la escuela primaria del Colegio San Martín en Argentina dio pormenores de los que dijo, fueron ataques humillantes que las docentes de la institución hicieron a su hija de 12 años que cursa el sexto grado de primaria.

De acuerdo con la enojada madre de familia, el hostigamiento que ha enfrentado su hija comenzó desde hace un año cuando la menor de edad fue obligada a limpiar un baño completo al recoger toda la basura toda vez que fue castigada por tirar papel higiénico en el lugar.

Asimismo, la mujer relató el último episodio que desencadenó que fuera a buscar a la profesora de inglés, quien exhibió frente a todo al grupo a la estudiante de 12 años al reprenderla por no haber puesto atención en una de las clases por platicar con uno de sus compañeros.

Noticias Relacionadas Retiran del mercado más de 40 mil botes de HELADO de una FAMOSA MARCA por grave riesgo a la salud

La niña contó a su madre que su maestra de inglés la regañó por estar distraída en clase; sin embargo, la cuestionó y humilló al preguntarle si tenía dos cerebros, uno para escuchar y otro para hablar, hecho que puso en una mala situación a la alumna, señaló la madre de la estudiante.

La madre de la niña detalló cómo fue humillada en la escuela. Foto: Freepik / Ilustrativa

El fuerte mensaje de la madre que golpeó a la directora

Tras enterarse de las agresiones contra su hija, la mujer indicó que quiso hablar directamente con la profesora de inglés, pero le negaron la entrega y le dijeron que no se encontraba. “Al momento de entrar a dejarla dentro del establecimiento, mi hija se va a formar con sus compañeros, ahí la directora me vio y en cuestiones de segundos se acercó el hombre de seguridad a sacarme, manifestando que no tengo permitido el ingreso a la escuela”, afirmó.

Una vez que la madre regresó a la escuela y dió la golpiza a la directora del plantel identificada como Ana Laura Sotz, quien quedó desfigurada de la cara, la madre de familia dio un fuerte mensaje al asegurar que su acción no debe borrar el maltrato que pudieran recibir los alumnos por parte de los docentes.