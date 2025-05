Elegir a un nuevo Papa tras la muerte de Jorge Bergoglio, no será nada sencillo, así como no lo ha sido durante los cónclaves anteriores. Desde la participación del Espíritu Santo como parte de la Santísima Trinidad, pasando por las estrategias de los cardenales que deseen el puesto, así como la reclusión para no ver influenciado su voto, son partes fundamentales de este cónclave que arranca el 7 de mayo.

En total, 133 cardenales —entre ellos los mexicanos Carlos Aguiar Retes y Francisco Robles Ortega— se encuentran en la Santa Sede para definir en los próximos días, quién de ellos será el sucesor del Papa Francisco. La votación deberá obtener una mayoría y mientras no se llegue a un consenso, el humo que saldrá de la chimenea de la Capilla Sixtina, será negro.

Cuando se decida el nombre por la mayor cantidad de votos reunidos, se escuchará el anuncio "Habemus Papa" y entonces sí, a trabajar de nueva cuenta con una nueva administración desde la Iglesia Católica.

AFP

¿Cuántos votos se necesitan en el cónclave para elegir al nuevo Papa?

De acuerdo a Vatican News, el número exacto de votos para la elección del nuevo Papa depende de cuántos cardenales electores participen en el cónclave. Los estatutos de El Vaticano, refieren que se necesitan dos tercios de votos de los cardenales presentes y votantes.

En este caso, si son 133 los cardenales que participarán en el cónclave para la elección del nuevo Papa, tienen que ser por lo menos 88 votos los que se consigan para que uno de ellos sea nombrado el sucesor del Papa Francisco. En caso de que el número de cardenales varíe, entonces el número de votos necesarios también cambiaría, por lo que es necesario estar pendiente de todo lo que se informe desde El Vaticano, a través de Vaticano News.

AFP

¿Quiénes son los candidatos que más suenan para ser elegidos como Papa?

Diversos nombres son los que se manejan para ser elegidos como Papa en sucesión de Francisco. Uno de los más destacados, quizá es Pietro Parolin, quien se desempeña como secretario de Estado del Vaticano. Otro nombre relevante es el de Matteo Zuppi, arzobispo de Polonia y también presidente de la Conferencia Episcopal italiana.

Luis Antonio Tagle, cardenal filipino, también es otro de los nombres que se manera para suceder al Papa Francisco; quizá sea uno de los perfiles que más se acerque al tipo de ideología manejada por el argentino, pues también se le reconoce por ser defensor de la comunidad LGBTQ+.