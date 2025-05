Trabajador muere aplastado por un camión de carga que avanzaba en reversa | IMÁGENES FUERTES

A través de redes sociales se dio a conocer un fuerte video que muestra el momento exacto en el que un trabajador perdió la vida tras ser aplastado por un camión de carga. Según los reportes no oficiales, el suceso habría ocurrido en China; no obstante, no hay información que especifique la ciudad y el día en el que se presentó el fatal accidente, el cual dejó como saldo una persona fallecida y además quedó grabado por cámaras de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido en el muelle de un almacén. En las imágenes se ve a un supuesto trabajador descender de un camión de carga y caminar hasta el bordo el muelle. No obstante, a la par, el vehículo pesado empezó a retroceder, sin percatarse de que el sujeto se encontraba parado justo detrás, de igual manera, el trabajador tampoco pareció darse cuenta de que la unidad avanzaba de reversa.

En cuestión de segundos, y sin que nadie más pudiera evitarlo, el vehículo aplastó al trabajador contra la estructura del muelle, causándole heridas internas tan graves que, cuando llegaron los servicios de emergencia, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Fue declarado muerto en el lugar, esto según los reportes que hay en redes sociales; aunque no hay información oficial que corrobore la muerte del hombre.

¿Qué se sabe sobre el trabajador atropellado?

Los hechos quedaron grabados en video. Foto: @CronicaPolicial

La identidad del hombre que perdió la vida no ha sido revelada hasta el momento y se mantiene hermetismo sobre su estado de salud, por lo que no se sabe si realmente perdió la vida, o si logró sobrevivir a sus lesiones, aunque los reportes en redes sociales sugieren que el hombre quedó muy mal heridos y falleció por sus lesiones. Cabe mencionar que tampoco se ha informado públicamente el nombre o ubicación exacta del almacén donde ocurrió el accidente, pero se ha dicho que las autoridades ya estarían indagando.

Este incidente ha generado un fuerte debate en redes sociales sobre la importancia de implementar medidas más efectivas en zonas de carga, como sensores de movimiento, cámaras adicionales y personal capacitado para guiar los movimientos de vehículos pesados. Los internautas destacan que el caso de este almacén, no habían alertas visibles, ni señales de advertencia que pudieran ayudar al conductor de la unidad a percatarse de que había un trabajador justo detrás de la unidad.

¿La víctima fue el chofer del camión?

Otros trabajadores trataron de ayudar, pero ya era muy tarde. Foto: @CronicaPolicial

Otras personas han especulado que la víctima del accidente fue el propio conductor del camión, pues señalan que parece que el hombre era quien conducía la unidad y al bajarse no colocó el freno de mano, lo que habría ocasionado que la unidad siguiera avanzando y lo aplastara contra el muelle. "No sé, más bien parece que el mismo conductor fue aplastado al no accionar debidamente el freno de mano"; "Al menos no estaba en el cel"; "creo que no le puso freno al camión"; "no había nada de seguridad para evitar el accidente".

Se espera que las autoridades investiguen este accidente y den a conocer más información sobre lo que realmente pasó, así como una actualización sobre el estado de salud de la víctima. Por ahora, el video del accidente cuenta ya con más de 29 mil reproducciones y acumula decenas de comentarios, donde las personas han puesto en debate el actuar de la víctima y el conductor de la unidad pesada.