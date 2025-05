Muere bebé de un mes tras ser atacada por el perro de su familia, vecinos alertaron a autoridades

La madrugada del martes 27 de mayo una bebé de tan solo un mes de edad perdió la vida tras ser brutalmente atacada por el perro de la familia, un cachorro mestizo de pastor alemán y pitbull de apenas seis semanas en un complejo de viviendas Queensbridge Houses, en el distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con la policía de Nueva York, el ataque se registró poco después de las 6:30 a.m., cuando la madre de la menor llamó al 911 al encontrar a su hija con graves heridas faciales dentro del apartamento, al llegar, los servicios de emergencia encontraron a la niña inconsciente.

A pesar de los intentos por salvarla, la menor fue declarada muerta poco después, el cachorro había mordido y destrozado una parte considerable del rostro de la bebé; vecinos del edificio, ubicado en la calle 12 y la avenida 41, afirmaron haber escuchado gritos de desesperación provenientes del apartamento durante el ataque y mientras los paramédicos intentaban auxiliar a la menor.

Las primeras imágenes de la bebé, obtenidas por medios locales, muestran a la niña durmiendo plácidamente en el hospital semanas antes de su trágica muerte, las fotografías han circulado en redes sociales y han provocado una oleada de condolencias y consternación entre la comunidad.

Residente del edificio, Shanel Norville, declaró al diario The Post que solo dos días antes del ataque había discutido con la madre sobre el comportamiento del perro.

“Le dije que ese perro necesitaba correa. Ella respondió que no, que no mordía. Le advertí que todos los perros muerden. Ella me miró como si no le importara”, recordó.