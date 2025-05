Motociclista es arrollada por un caballo desbocado a media calle | IMÁGENES FUERTES

Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que una mujer, a bordo de una motocicleta, fue arrollada por un caballo desbocado en la ciudad de Necochea, en Argentina. De acuerdo con reportes en redes sociales, el accidente se suscitó el pasado lunes 26 de mayo en la intersección de las calles 55 y 70. Aunque se desconocen los motivos por los que sucedió el hecho, todo el suceso quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona.

Los primeros reportes sugieren que la mujer, identificada como María Verónica Cappai, fue atropellada por un caballo suelto mientras se dirigía a su trabajo, cuando el animal, que era perseguido por personal de Tránsito. El caballo aparentemente impactó con fuerza contra la mujer, derribándola al suelo. Tras el choque, el caballo siguió galopando a gran velocidad, mientras vecinos se acercaban para asistir a la víctima.

Cappai, de 32 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Emilio Ferreyra. Aunque sufrió traumatismos en las piernas, el brazo derecho y la columna vertebral, las autoridades médicas informaron que sus lesiones no ponen en riesgo su vida. Desde el hospital, la mujer expresó su preocupación, ante medios de comunicación, no solo por su estado de salud, sino también por los daños a su motocicleta, que representa su único medio de transporte.

En su testimonio, María Verónica relató que vio algo oscuro acercarse rápidamente hacia ella, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes del impacto. Lamentó que el accidente haya sido causado por la persecución de un caballo en plena vía pública, puesto que, según ella, se trató de una situación que aparentemente pudo haberse evitado. "Yo no tengo la culpa de que persigan a un caballo en moto, sabiendo que los animales se asustan", declaró.

El caso está siendo investigado por la Justicia bajo la carátula de “lesiones culposas” y “omisión de recaudos en animales”. Además, trascendió que el caballo habría sido regalado por un hombre no residente de Necochea a su hijo menor de edad, a quien posteriormente se le escapó el animal. Debido a que se trató de un descuido por parte del menor de edad, la madre del joven fue sancionada por el municipio, esto debido a que ella era su responsable legal.

María Verónica, quien permanece hospitalizada por las lesiones que sufrió, exigió justicia y pidió que los responsables se hagan cargo, no solo por los daños a su moto, sino también por el peligro que representa dejar animales sin control en la vía pública. "Esto también es maltrato animal", aseguró. Agregó que su motocicleta también sufrió graves daños, lo cual la preocupa dado que este es el único medio de transporte que tiene para realizar sus actividades cotidianas.

"Si se me rompió (la motocicleta), no la puedo arreglar. Lo único que quiero es que se hagan cargo de la reparación de mi moto, que me costó mucho comprarla y es mi recurso de movilidad", sentenció la mujer. Añadió que seguirá buscando justicia, debido a que la situación no solo puso en peligro su vida, sino también la del animal: "lo único que quiero es que el responsable se haga cargo, porque además también esto es maltrato animal", puntualizó.