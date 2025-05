Tensión internacional: Trump dice que Putin se “volvió loco” tras ataques contra Ucrania y el Kremlin le responde

En la madrugada del domingo al lunes, Rusia lanzó un bombardeo sin precedentes contra Ucrania, utilizando 355 drones y nueve misiles de crucero, según informó la Fuerza Aérea ucraniana. Este ataque, descrito como el mayor de su tipo en los más de tres años de conflicto, dejó al menos 13 muertos y decenas de heridos, según las autoridades ucranianas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó duramente, calificando al líder ruso, Vladímir Putin, de “absolutamente loco” por intensificar los ataques en medio de negociaciones de paz. Sin embargo, el Kremlin restó importancia a las críticas, atribuyéndolas a una “reacción emocional”.

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuriy Ihnat, confirmó que los bombardeos, que se extendieron durante tres noches consecutivas, saturaron las defensas aéreas de Ucrania, causando daños significativos en infraestructura civil y militar.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, denunció que los ataques reflejan la “impunidad” con la que Rusia actúa y pidió más sanciones internacionales para frenar la agresión de Moscú. En Kiev, los periodistas reportaron explosiones ensordecedoras mientras las defensas aéreas intentaban repeler la ofensiva.

Trump, cuya buena relación con Putin ha sido muy comentada, expresó su frustración en una publicación en Truth Social.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto absolutamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados”.