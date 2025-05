Filtran impactante audio de la madre de la familia Seltzer antes de que la empleada doméstica los hallara muertos

Para las personas allegadas a la familia formada por Adrián Seltzer y Laura Leguizamón eran personas normales con un núcleo feliz. Esa característica fue replicada por Rolando Russell, un profesor de inglés cercano a los Seltzer toda vez que la madre de familia lo contactó por su historia de vida que se hizo viral en televisión, y para que además fuera su maestro del idioma.

Russell vivió por años en situación de calle y trabajó como cartonero en Estados Unidos donde perfeccionó el dominio del inglés y lo llevó a ser un profesor autodidacta en 2023. Su historia conmovió a los televidentes, entre ellas a Laura Leguizamón quien lo contactó para contratar sus servicios y conocer su vida.

La familia Selter y Russell tuvieron cercanía y durante el tiempo que convivieron, el profesor de inglés aseguró que era una familia normal que sonreían todo el tiempo, a los cuales jamás les vio ningún problema, señaló para el programa local Telenoche.

Qué dijo Laura Leguizamón que choca con la hipótesis de que ella es asesina

La familia Seltzer fue hallada sin vida el miercoles 21 de mayo. Foto: A24

De acuerdo con Rolando Russell, la familia Seltzer no manifestaba conflictos ni actitudes que hicieran sospechar que tuvieran un desequilibrio emocional. “Me escribió por Instagram después de ver una nota mía. Me dijo que quería que les enseñara inglés a ella, a su esposo y a sus hijos”, recordó el profesor de inglés.

El profesor Russel compartió un audio de voz que le envió Leguizamón incluso días antes de que Lucía Alejandra López, la empleada doméstica de la familia Seltzer, los encontrara sin vida y con marcas de haber sido apuñalados en diferentes partes del departamento en Villa Crespo, Argentina.

En uno de los audios, Laura Leguizamón ofreció disculpas a Rolando Russell por cancelar una clase de inglés: “El sábado pasado tuvimos un problema, perdón que nadie te avisó. Pero este sábado seguro. Así que yo me encargo, no te preocupes”, los mensajes y el tono como lo hizo no advertía que atravesará por algún problema, destacó Russell, quien incluso oba a recibir una donación de la familia:

??“Dale, listo. Son un montón de libros y después es algo de ropa, que es talle XL y quizás te puede servir. Bueno, gracias”: Laura Leguizamón.

Los mensajes de Laura Leguizamón contrastan con la hipótesis de la policía que apuntan a que sufrió un brote psicótico que la habría llevado a asesinar a sus dos hijos y a su esposo, para después quitarse la vida.