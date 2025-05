Laura Fernanda leía novela "Crímenes en familia" antes de asesinar a su esposo y dos hijos

#VillaCrespo la salud mental no es joda. Me da la sensación que iba dejando pistas (concientes o inconcientes , no lo sé no soy psiquiatra o psicóloga o medica). Pero claramente no solo hay que cuidar lo que vemos en TV ,redes o periódicos , también los libros que leemos. pic.twitter.com/lsEPV5LEN6