¿De qué murió Dayane, la joven que se desvaneció en un gimnasio mientras hacía ejercicio?

Habitantes de Copacabana, al sur de Río de Janeiro, siguen conmocionados por la inesperada muerte de una joven estudiante universitaria, quien perdió la vida de forma repentina mientras entrenaba en un gimnasio local. El suceso, ocurrido el pasado martes 20 de mayo por la noche, ha causado un fuerte debate en torno a los gimnasios y las condiciones de salud de las personas que usualmente acuden a entrenar ahí.

La víctima fue identificada como Dayane de Jesús Barbosa, una joven de 22 años que estudiaba Relaciones Internacionales y que acostumbraba acudir con frecuencia al gimnasio donde ocurrió el fatal suceso. Según sus seres queridos, era una joven comprometida con sus estudios, entusiasta del ejercicio físico y con un gran futuro por delante.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento muestran a Dayane durante su rutina. En un momento, se detiene para revisar su teléfono celular. Luego, se sienta en una de las máquinas de pesas y sin advertencia previa se desploma bruscamente, golpeándose contra una pesa. Varios clientes del lugar se acercaron para intentar auxiliarla, pero nada pudieron hacer.

¿De qué murió Dayane?

La joven tenía 22 años de edad. Foto: Facebook / Carlos, Me Explica Isso

Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato, según el informe de la Policía Civil de Río de Janeiro. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, la joven ya no tenía signos vitales. El cuerpo fue levantado por personal de la fiscalía brasileña, que ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del fallecimiento.

La muerte de Dayane ha abierto un intenso debate público sobre las condiciones de seguridad en los gimnasios del país. Trascendió que el gimnasio no contaba con un desfibrilador ni otros equipos básicos de emergencia, a pesar de que la normativa local exige que este tipo de herramientas estén disponibles en espacios cerrados dedicados a la actividad física.

Aunque las autoridades oficiales no han dado a conocer información sobre las causas de muerte de la joven, de forma preliminar se ha dado a conocer que pudo haber sido víctima de un infarto fulminante, el cual ocasionó que cayera al suelo de forma repentina y que las autoridades no pudieran hacer nada para ayudarla. De igual manera, se dio a conocer que el lugar no contaba con las herramientas para realizar primeros auxilios, lo cual habría empeorado la situación.

Autoridades investigarán al gimnasio

Las autoridades investigan al gimnasio. Foto: Facebook / Carlos, Me Explica Isso

Ante la falta de estos elementos de seguridad, las autoridades ordenaron la suspensión temporal de las actividades del gimnasio. Se evalúan posibles sanciones para el establecimiento y su propietario, quien podría enfrentar cargos por negligencia y multas por no cumplir con las regulaciones vigentes.

La comunidad universitaria y los habitantes de Río de Janeiro han expresado su dolor por la pérdida de una joven con tantas aspiraciones. En redes sociales, amigos, compañeros de clase y desconocidos han compartido mensajes de condolencia. Muchos destacan su dedicación, amabilidad y compromiso con el futuro, lamentando que su vida terminara de forma tan abrupta.

La Universidad donde estudiaba Dayane también ha lamentado su pérdida con un mensaje oficial. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra estudiante. Extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, expresó la institución.