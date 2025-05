Cae venezolano que se hacía pasar por un estudiante de 16 años para engañar a una familia estadounidense

Autoridades de Estados Unidos investigan el insólito caso de un hombre que fingió ser un adolescente para conseguir una familia en la ciudad de Perrysburg, Ohio. El protagonista de este engaño fue identificado como Anthony Emmanuel Labrador Sierra, un ciudadano venezolano de 24 años, quien fue arrestado por hacerse pasar por un estudiante de secundaria de solo 16. El sujeto engañó a una familia por varios meses y puso en alerta a las autoridades educativas, migratorias y policiales.

Todo comenzó en noviembre de 2023, cuando Labrador se comunicó con el distrito escolar de Perrysburg solicitando ingresar como alumno. Alegó que era un menor de edad venezolano, víctima de trata de personas, y que había estado en situación de calle. Para respaldar su historia, presentó un acta de nacimiento venezolana que lo hacía parecer nacido el 2 de diciembre de 2007.

La documentación fue aceptada y Labrador fue inscrito sin mayores complicaciones. A partir del 19 de enero de 2024, comenzó a asistir regularmente a clases como si fuera un estudiante más del colegio. En marzo, una pareja de la comunidad, Kathy y Brad Melfred, conocida por recibir a jóvenes de intercambio y tener hijos adoptivos, decidió ayudar a Labrador tras conocer su supuesta historia.

Una pareja lo había acogido

El migrante ya fue detenido. Foto: X @CollinRugg

La pareja le ofreció alojamiento y comenzaron el proceso para regularizar su estatus legal como menor de edad. Incluso lograron que se le asignara un número de Seguridad Social y una licencia de conducir en Ohio. A través del Tribunal de Menores del Condado de Wood, obtuvieron también la tutela legal del supuesto adolescente. Todo parecía marchar bien para el joven venezolano, al menos hasta mediados de mayo.

Sin embargo, el pasado 14 de mayo, la historia dio un giro inesperado cuando una mujer llamada Evelyn Camacho contactó a los Melfred. Camacho afirmó que conocía muy bien a Labrador y que en realidad tenía 24 años. Además, dijo ser la madre del sujeto. Para respaldar sus palabras, proporcionó una copia de la licencia de conducir del verdadero Labrador, con fecha de nacimiento del 27 de marzo de 2001 y fotos de redes sociales donde él aparece junto a ella y su hijo. Esta información fue clave para destapar el fraude.

El joven venezolano enfrenta cargos por falsificación

Enfrentará cargos por falsificación. Foto: X @CollinRugg

La Policía de Perrysburg y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos investigaron más a fondo. Confirmaron que Labrador había ingresado legalmente al país con una visa de trabajo, pero que permanecía de forma ilegal tras haber excedido el tiempo permitido por dicha visa. Para el lunes 19 de mayo, las autoridades detuvieron a Labrador mientras conducía por la Interestatal 75. Fue arrestado sin incidentes y ahora enfrenta ahora varios cargos, incluyendo falsificación de documentos y suplantación de identidad.

Anthony Emmanuel Labrador Sierra continúa detenido en la cárcel del Condado de Wood, mientras espera su próxima audiencia judicial, la cual está prevista para el 29 de mayo, según los registros penitenciarios. Hasta el momento, no se ha confirmado si cuenta con representación legal que lo asista en su defensa frente a los cargos que enfrenta. En cuanto a la pareja que lo recibió en su hogar, las autoridades no han tomado medidas adicionales, ya que no existen pruebas de que estuvieran al tanto de su verdadera identidad.