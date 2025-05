Harvey Weinstein rompe el silencio a 7 años de acusaciones por abuso sexual

Harvey Weinstein fue condenado a prisión en 2020, luego de que se le acusara de realizar dos agresiones sexuales. Las víctimas habrían sido Gwyneth Paltrow y Rose McGowan en 2017, por lo que este 20 de mayo de se vivieron las primeras negaciones de las que fue acusado.

Cabe destacar que Weinstein enfrenta un nuevo juicio por abusos en la Ciudad de Nueva York, por lo que se aprovechó para que el productor de Hollywood, pudiera hablar con un podcast dirigido por Candace Owens que tituló el video como “Harvey Habla: entrevista ante la cámara de Harvey Weinstein”

Cabe destacar que la entrevista es la primera vez en 8 años que el exproductor de Hollywood, habla ante una cámara, por lo que sorprendió que en medio de su actual juicio sea transmitida esta entrevista, donde ya se ha adelantado que Weinstein ha negado sus acusaciones.

El podcast ha sido dividido en dos partes, así como se ha soltado solo la primera versión en canal de YouTube de Candace Owens, sus declaraciones han sonado muy fuerte, pues, él las ha calificado de un “completo invento"·, recordando las declaraciones de Gwyneth Paltrow, quien en 2017 declaró en contra de Weinstein.

Gwyneth Paltrow aseguró que Harvey Weinstein la invitó a su habitación de hotel, le puso las manos encima y le sugirió hacerle un masaje tras participar en un casting para la película “Emma” de 1996. Weinstein aseguró que se le insinuó, pero que era falso que la toco.

Además de recordar que, si bien la actriz pensaba que era una relación abusiva, él la vio como una amiga, recordando que de hecho hay fotos de ella y Harvey abrazados en el hospital tras una enfermedad que él sufrió, negando así lo que la actriz denunció en el año 2017.

Asimismo, Harvey Weinstein, mencionó en la entrevista por teléfono con Candace Owens, que fue injustamente acusado por Rose McGowan, luego de que destapó los abusos en el New York Times en el mismo año que lo hizo Paltrow, pues ella mencionó que fue violada por el exproductor y le pagó 100 mil dólaress para que no le dijera a nadie.

“Llegué a un acuerdo con Rose McGowan. Le di 100.000 dólares y le dije: simplemente no se lo digas a mi esposa, no me metas en problemas. Hice daño a mi familia y a mis amigos. Engañé a mi mujer y eso fue un terrible error. Pero yo no cometí esos crímenes”, expuso en la entrevista por teléfono Harvey Weinstein.