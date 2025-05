Andreina solicita instalar internet en su casa y técnicos de telefonía la violan y matan | VIDEO FUERTE

Autoridades de Perú se encuentran investigando un misterioso homicidio que ha involucrado a presuntos técnicos de una famosa compañía de telefonía local. El caso, cuyos detalles siguen saliendo a la luz, ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando una mujer venezolana, identificada como Andreina, solicitó que se le instalara el servicio de internet a su domicilio, el cual estaba ubicado en el distrito de San Bartolo.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que dos hombres, supuestos técnicos de la compañía, arribaron al domicilio. Horas más tarde, se les vio a ambos saliendo de la casa, mientras detrás de ellos salía Andreina. Sin embargo, la mujer se notaba visiblemente alterada y gritaba por socorro, argumentando que los sujetos la habían agredido sexualmente. Ante los señalamientos, los sujetos se subieron a la camioneta en la que arribaron y emprendieron la huida.

No obstante, Andreina se aferró a la parte delantera del vehículo, tratando de que sus agresores no escaparan. Desafortunadamente, los hombres dieron marcha a la unidad y atropellaron a la mujer. Tras el hecho violentos, vecinos de la zona salieron para auxiliar a la víctima y solicitaron la presencia de policías y paramédicos. Cuando las autoridades arribaron al lugar de los hechos confirmaron que ella ya no contaba con signos vitales y la declararon muerta.

Andreina trabajaba en Perú para mantener a su familia

La mujer salió de la casa visiblemente afectada. Foto: @unchasqui

Por ahora, las autoridades trabajan en esclarecer qué fue lo que sucedió dentro de la vivienda, pues aparentemente Andreina habría señalado que fue víctima de una agresión sexual. Hasta ahora, no se ha dado a conocer más información sobre el caso, lo que mantiene en hito a los habitantes de Perú. Vecinos de la mujer han narrado, ante medios locales, que la joven vivía sola desde hace más de 8 años y que había llegado de Venezuela para conseguir empleo.

Quienes conocieron a Andreina confirmaron que ella era madre de cinco hijos, quienes permanecían en Venezuela junto a la madre de ella. La joven presuntamente trabajaba en Perú para enviarle dinero a su familia y así poder solventar sus gastos. Los seres queridos de la mujer han pedido a las autoridades que el caso se investigue y los responsables sean llevados ante la justicia, puesto que, hasta ahora, siguen prófugos y no han sido identificados.

Autoridades condenan el feminicidio de Andreina

Piden que el feminicidio no quede impune. Foto: Cuartoscuro.

Ante medios de comunicación también han hablado familiares y amigos de Andreina. Una de las personas en romper el silencio fue Makel Buena Pico, amigo de la víctima, quien señaló que la mujer fue "violentada" antes de que los técnicos la atropellaran, reforzando la hipótesis de que fue víctima de un supuesto abuso sexual, el cual no ha sido confirmado por las autoridades de Perú y siguen indagando al respecto.

“Nosotros creemos que fue violentada debido a que en una parte del video aparece el segundo individuo, que está con un chaleco rojo con el logo (de la empresa de telefonía), que sale con las zapatillas en la mano, sale descalzo con una zapatilla”, fueron las palabras de Buena Pico, quien se ha manifestado para exigir justicia por el feminicidio de la mujer.