Príncipe Harry rompe el silencio y asegura que no le habla al Rey Carlos III: "no tiene sentido seguir luchando"

El Príncipe Harry rompió el silencio sobre su relación con su padre el Rey Carlos III, quien fue diagnosticado con cáncer desde el pasado mes de febrero de 2024, en una entrevista que concedió recientemente asegura que no se hablan pero que a pesar de todo espera que pueda reconciliarse hasta las últimas instancias.

Fue todo a través del medio británico BBC donde el príncipe Harry habló del fallo judicial que lo mantiene alejado de Inglaterra, y su sueño de poder regresar a su casa con esposa Meghan y sus dos hijos pequeños se ha vuelto a desmoronar en los últimos días sobre la situación.

Sin embargo, el príncipe Harry aseguró que le gustaría arreglar la situación que vive con su familia pues recordó que el Rey Carlos no le habla por este tema de seguridad que vive, pero que esa fue la simple razón por la que su relación familiar terminó por desmoronarse hace años.

Cabe destacar que el gobierno britanico le redujo al seguridad al príncipe Harry ya que él renunció a su cargo como parte de la familia real en el año 2020, además fue el momento en el que se rompió su relación con el hoy Rey Carlos que se molestó mucho con él por la decisión que tomó.

“Cuando se tomó esa decisión no podía creerlo. De verdad no podía creerlo, me dijo: ‘Pensé que , con todos los desacuerdos y el caso que está sucediendo, en lo único en lo que podía confiar era en mi familia para mantenerme a salvo’”, dijo el príncipe Harry.

Si bien las entrevistas no son algo cotidiano para la familia real, Harry y su esposa se hicieron virales en 2021 cuando Meghan confirmó que su papel en la familia real la hizo pensar en el suicidio, tras confesarlo todo con la comunicadora Oprah Winfrey, donde además mencionó que les preocupa su color de piel, estuvo en las portadas de los medios por meses.

Todo esto luego de que el duque de Sussex perdiera el viernes la oportunidad real de poder volver a su país, mientras seguía mencionando que su trato es comparable con el que vivió su madre Diana, quien falleció en 1997 en un accidente automovilístico mientras era perseguida por un paparazzi.

“Ahora es imposible, no me imagino un mundo en el que traería a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento. Es el único que me queda, claro, algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro. Claro, nunca me perdonarán muchas cosas pero, ¿sabes? Me encantaría poder reconciliarme con mi familia, no tiene sentido seguir luchando”, dijo el príncipe Harry.