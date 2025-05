Hombre que tomó a enfermera de rehén pidió ayuda para su hijo con tumor, pero le negaron cirugía

Un hombre de 19 años, identificado como Winston Armando Vargas Idrogo, que tomó como rehén a una enfermera del Hospital Central de Maracay, en Venezuela, había pedido ayuda días antes para su hijo, quien tiene un tumor en la cara, y necesita atención médica urgente, sin embargo la familia no cuenta con los recursos económicos suficientes.

El video en el que el hombre amenaza a la enfermera con un desarmador se volvió viral y en un momento, causó indignación por la violencia ejercida en contra de una mujer, aunque poco después se supo que el joven actuó por desesperación, ya que su hijo recién nacido no fue atendido.

En el video que el hombre difundió días antes explicó que tenía que recurrir a sus familiares, amigos y a las personas en general, debido a que no cuenta con los recursos para atender al pequeño, cuya vida se encuentra comprometida debido al tumor, que le abarca gran parte de la cara.

"No quiero que la gente me tenga lástima", padre pide ayuda por su hijo con tumor en la cara

"Me encuentro en un momento crítico, un poco grave, tengo un hijo, llamado Matías, que se encuentra en el Hospital Central de Maracay", dice el hombre en un video difundido en redes sociales, que publicó previo a que amenazara a la enfermera en dicho centro clínico.

El padre del bebé afectado detalló que el pequeño "nació con, se podría decir en la parte izquierda de su cara y ya tenemos acá todos los familiares de ella, de la muchacha, no había pedido ayuda porque no quería sentirme insuficiente, en el sentido económico, no quiero que la gente me tenga lástima ni nada por el estilo, no tengo ayuda, pero el punto del video es que pedirle de corazón y a cada uno de mis contactos y amigos y todas las personas que han recibido el mensaje que si me pueden colaborar con algo, con cualquier cosa de verdad, gracias".

El hombre, quien lucía desesperado en el video, dijo que si alguien dudaba de que fuera real podía acudir al hospital para verificar. También decía que su hijo iba a ser operado al día siguiente, aunque al parecer en el hospital le negaron dicho servicio, lo que provocó la ira del padre del bebé.

Efectivos de la Policía Estadal de Aragua y del Servicio de Investigación Penal (S.I.P.) acudieron rápidamente al lugar, logrando controlar la situación y detener al agresor sin que se reportaran víctimas fatales.