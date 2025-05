Balas, gritos y muertos; las claves del turista grabando masacre en Cachemira mientras se deslizaba en tirolesa

Las imágenes captadas por un turista en la pintoresca localidad de Pahalgam, en Cachemira, se volvieron virales esta semana luego de que, sin saberlo, registrara el inicio de un tiroteo que dejó al menos 26 personas muertas.

Rishi Bhatt, oriundo de Ahmedabad y aficionado a la fotografía, se encontraba documentando su recorrido mientras se deslizaba en una tirolesa en Pahalgam, un destino turístico en la región montañosa del Himalaya. Lo que no sabía el hombre era que mientras disfrutaba de la atracción, debajo de él, se desataba un tiroteo.

Según relató en redes sociales, apenas había encendido su cámara para tomar una panorámica cuando comenzó el ataque.

“Nueve personas usaron la tirolesa antes que yo. Cuando llegó mi turno, escuché al operador de la tirolesa decir ‘Allahu Akbar’ (Dios es grande, en árabe) tres veces y luego empezaron los disparos”, relató Batt en declaraciones a la agencia ANI.

Rishi Bhatt junto con el operador de la tirolesa. Foto: @AlertaMundoNews

“Mientras me deslizaba no me di cuenta de nada. Pero 20 segundos después de terminar de grabar el video comprendí que se trataba de un ataque. Vi a cinco o seis personas recibir un disparo", contó.

¿Rishi Bhatt y su familia logró escapar con vida?

“Me desabroché el cinturón, agarré a mi esposa y a mi hijo, y corrimos. Encontramos un pozo donde se escondía gente y nos metimos también. Vimos cómo asesinaban a 15 o 16 turistas. Cuando cesaron los disparos, seguimos corriendo hasta encontrarnos con miembros del Ejército, quienes nos pusieron a resguardo”.

Las imágenes, que circularon ampliamente por medios locales e internacionales, muestran los primeros segundos de caos: turistas y comerciante gritando y huyendo y los primeros efectivos de seguridad reaccionando.

A pesar de que el tiroteo duró apenas cinco minutos, fue suficiente para dejar 26 muertos.

Bhatt no resultó herido, pero reconoció sentirse “conmocionado” por lo ocurrido. “Nunca imaginé que algo tan horrible sucedería justo frente a mí. Estaba allí para disfrutar la belleza de Cachemira, no para presenciar una tragedia”, escribió en su cuenta de Instagram.

El grupo extremista “Resistencia de Cachemira” se atribuyó el ataque a través de comunicado en redes sociales. Manifestaron su rechazo a lo que consideran un “cambio demográfico” en la región debido a la llegada de más de 85.000 “forasteros”, y aseguraron que dirigirán su violencia contra quienes “intenten asentarse ilegalmente”.