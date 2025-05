A 10 años reviven VIDEO de la madre que murió en una escalera mecánica para salvar a su hijo

En las últimas horas ha ganado popularidad en redes sociales un fuerte video, el cual captó el momento exacto en el que una mujer fue succionada por una escalaras eléctricas mientras caminaba con su hijo, ocasionando que ella perdiera la vida. Aunque el suceso ha dejado a sorprendidos a los internautas, se trataría de una antigua grabación, la cual data del año 2015 y no de hechos recientes como se ha estado especulando en las plataformas digitales.

De acuerdo con los registros de medios de comunicación, el accidente habría ocurrido en julio de 2015 en un centro comercial de la ciudad de Jingzhou, China. Por su parte, la víctima fue identificada como Xiang Liujuan, una mujer de 30 años de edad, quien falleció luego de que una escalera mecánica presentara un error y la succionara cuando ella y su hijo pretendían bajar. El fatal accidente no solo fue grabado por cámaras de seguridad, sino que fue presenciado por varios testigos.

Aunque se trata de un hecho de 2015, el clip recientemente se ha vuelto viral en las plataformas digitales. En las imágenes se vería a dos empleadas de la plaza usando las escalares. Sin embargo, cuando las mujeres descienden se percatan de que una parte de la estructura está floja y se mueve. Aun así ninguna de las dos alertó a los comensales y solo se quedaron mirando mientras una madre de familia y su hijo subían por las mismas escalares.

Recuerdan video del accidente en China

En Jingzhou, China, en 2015, una mujer de 30 años murió al caer en una escalera mecánica en un centro comercial. La mujer, que estaba con su hijo, logró apartarlo antes de caer. El accidente ocurrió porque los tornillos de la tapa de la escalera no estaban ajustados. uD83EuDD14uD83DuDE2E pic.twitter.com/HSlkIviDoG — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) May 1, 2025

Dado que las trabajadoras no advirtieron a los comensales, la mujer y su hijo pisaron la plancha de metal que estaba suelta, lo que derivó en que se terminara de mover por completo, "tragándose" a la mujer frente a la mirada de su hijo y las trabajadoras, quienes seguían mirando desde las escalares. Afortunadamente, las empleadas lograron rescatar al menor antes de que él también fuera succionado por el mecanismo de las escaleras.

Sin embargo, la mujer no corrió con la misma suerte y terminó succionada por la estructura de la escalera, perdiendo la vida en el acto. Los medios chinos indicaron que cuatro horas después del accidente los rescatistas pudieron encontrar y recuperar su cuerpo, el cual presentaba diversas lesiones como consecuencia de los golpes que recibió. Aparentemente, el siniestro habría sido ocasionado por un error humano al momento de darle mantenimiento a la escalera.

¿Qué se sabe sobre el accidente en China?

El accidente quedó grabado en video. Foto: @CronicaPolicial

Medios de China informaron que, antes del accidente, la escalera acababa de ser sometida a trabajos de mantenimiento y los técnicos habrían olvidado colocar los tornillos que fijaban la placa. No obstante, el caso causó conmoción en el año 2015, lo que obligó a las empresas a mejorar las escaleras eléctricas que fabricaban, para poder garantizar la seguridad de las personas, puesto que la población ya no confiaba en estas estructuras y expresaba su temor a usarlas.

De igual manera, los videos del accidente ocasionaron un fuerte debate en torno a las empleadas, las cuales fueron señaladas por no advertir a la madre de familia sobre las escaleras, esto debido a que ellas se habían percatado previamente de que había una plancha suelta. Hasta ahora, no hay información sobre las posibles consecuencias legales que este accidente dejó para la plaza comercial. No obstante, este video recuerda a los usuarios de redes sociales la importancia de ser cuidadosos al usar estas estructuras mecánicas.