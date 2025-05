Vanessa quería ser ingeniera, pero fue hallada sin vida en el baño de su casa donde vivía con su novio

Vanessa Díaz quería ser ingeniera y acudía a la Universidad Nacional en Colombia; sin embargo, luego de que acudió a una fiesta, su madre Nolis Reyes recibió una llamada telefónica a la mañana siguiente para informarle que su hija había sufrido un fuerte percance que le quitó la vida.

Nolis Reyes recibió la llamada telefónica alrededor del mediodía. Avisó al padre de Vanessa para que fuera a la casa de su hija donde vivía con su novio. Al llegar la policía le notificó que la mujer se había quitado la vida, al menos eso fue lo que les dijo la pareja de Vanessa, situación que hizo sospechar a la familia.

Las sospechas del presunto suicidio dejó con dudas a la familia de Vanessa que a poco más de dos semanas del hallazgo de la estudiante de ingeniería, Nolis Reyes puso en duda la causa de muerte de su hija. Al respecto dio algunos detalles con los que se podrían atar cabos sueltos.

Vanessa Díaz y su novio Juan Pablo pelearon en una fiesta una noche antes

Vanessa Díaz peleó con su novio al ir a una fiesta una noche antes. Foto: X / Semana

Vanessa Díaz tenía 22 años de edad y desde hace tiempo vivía junto con su novio Juan Pablo, que también es estudiante. Él fue quien dio aviso a la policía cuando notificó que su novia había muerto en el baño de su hogar debido a que se había suicidado, contó Nolis Reyes citada por City TV.

“Mi hija estaba sola con la pareja en la casa, no había nadie más ahí. Estaban los dos y los hechos sucedieron por la mañana, pero a nosotros nos llamaron ya en la tarde”: Nolis Reyes.

Alrededor de las 7:30 horas del viernes 25 de abril, Vanessa llamó por teléfono a su mamá aunque se escuchaba un poco triste, indicó la señora. “Le pregunté que si estaba durmiendo y me dijo que sí, pero la voz era muy suave y muy apagada. Me dijo que ese día no tenía clase, pero que tenía que ir al grupo del que ella era promotora… Nunca fue porque no la dejaron, no pudo ir”, acotó Reyes.

Nolis Reyes señaló que el jueves 24 de abril, Vanessa y Juan Pablo salieron de fiesta, pero tuvieron una pelea. “El novio se fue para la casa y mi hija se quedó llorando ahí. Hubo un altercado dentro del apartamento“; horas después el joven llamó a la policía para indicar que su novia se había ahorcado en el baño, y aunque quiso ayudarla, no logró hacerlo, señaló.