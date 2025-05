Piden retirar de forma URGENTE una popular marca de SOPA de todas las tiendas por reacciones alérgicas mortales

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han emitido una alerta urgente relacionada con el consumo de una famosa marca de sopas, la cual se descubrió que presenta un error en su etiquetado, lo cual podría poner en riesgo la salud de los consumidores. En este sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha ordenado el retiro inmediato de varios tipos de sopas de una misma marca, las cuales fueron distribuidas en todo el país.

Las sopas que están siendo retiradas del mercado pertenecen a la empresa NatureMills US Inc., con sede en Prosper, Texas. Según la compañía, encargada de la sopa, los productos fueron vendidos a través de su sitio web oficial entre el 1 de diciembre de 2023 y el 10 de mayo de 2025. Al respecto, la FDA informó los alimentos en cuestión contienen trazas de trigo, leche y sésamo, ingredientes que no figuran en las etiquetas, lo que representa un riesgo grave para personas con alergias alimentarias.

Las autoridades recomiendan a las personas que hayan adquirido estas sopas revisar los empaques cuidadosamente. Si detectan que se trata de alguno de los productos retirados, deben evitar consumirlos y desecharlos lo antes posible, puesto que podrían causar una reacción alérgica mortal. En este sentido, se exhorta a los consumidores a verificar en el sitio web de la FDA los códigos y la fecha de caducidad de las sopas afectas por el retiro.

¿Cuáles son las sopas que están siendo retiradas del mercado?

No se recomienda consumir esta sopa. Foto: freepik.

Entre los productos retirados del mercado se encuentran distintas variedades de sopas, incluyendo:

Sopa de hojas de baya de la maravilla (100g)

Sopa de hojas de moringa (100g)

Sopa de avarampoo (100g)

Sopa de gramo de caballo (100g)

Sopa de garbanzos (100g)

Estos productos fueron distribuidos en todo el territorio estadounidense y comercializados únicamente a través de la página web de NatureMills. Las autoridades instan a los consumidores a no ingerir estos alimentos y, en caso de tenerlos en casa, devolverlos en los puntos de venta o contactar a la empresa para solicitar un reembolso o cambio.

¿Por qué es peligroso consumir estas sopas?

Las sopas pueden causar reacción alérgica. Foto: freepik.

El principal motivo del retiro es la posibilidad de reacciones alérgicas severas provocadas por la ingestión de los alérgenos ocultos. La Clínica Mayo explica que una alergia alimentaria ocurre cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada tras la ingesta de un alimento que, para la mayoría de las personas, es inofensivo. En individuos sensibles, incluso una pequeña cantidad del alérgeno puede desencadenar efectos graves.

Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir:

Picazón u hormigueo en la boca Urticaria, eccema o enrojecimiento de la piel Hinchazón en labios, lengua, cara o garganta Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal Dificultad para respirar, congestión o silbidos al respirar Mareos, desmayos o confusión

En casos más severos, se puede presentar anafilaxia, una reacción alérgica extrema que puede poner en riesgo la vida. Este tipo de respuesta implica una caída drástica de la presión arterial, dificultad respiratoria severa y, si no se trata de inmediato, puede resultar fatal.