Así bloquean los celulares de alumnos en Escocia, no los pueden ocupar durante la jornada escolar

En plena era de la hiperconectividad, cuando los teléfonos inteligentes forman parte integral de la vida cotidiana, algunas escuelas de Europa han apostando por una estrategia de prohibir el uso de celulares durante el horario escolar, buscando reconfigurar la experiencia educativa y promover una interacción más auténtica entre los estudiantes.

El caso más reciente y llamativo proviene de Edimburgo, Escocia, donde dos escuelas secundarias han decidido eliminar por completo la presencia de celulares en sus instalaciones mediante el uso de fundas especiales de la marca Yondr, que impiden el acceso a los dispositivos sin autorización.

Esta política, que se aplica desde que los alumnos ingresan al plantel hasta la salida, incluyendo recreos y horarios de comida, ha generado un intenso debate entre padres de familia. Mientras algunos celebran el regreso a una dinámica más humana y enfocada, otros se muestran preocupados por la posibilidad de que los estudiantes queden incomunicados ante una emergencia.

De acuerdo con medios locales, los resultados iniciales reportados por los docentes han sido positivos: mayor concentración, mejor participación en clase y una mejora significativa en la convivencia escolar. Los estudiantes, al no tener la posibilidad de refugiarse en sus pantallas, han comenzado a establecer conversaciones cara a cara, redescubriendo el valor del vínculo interpersonal.

Fundas magnéticas de la marca Yondr

Créditos: yondr.com

La adicción al celular en adolescentes

El uso de celulares entre adolescentes ha crecido exponencialmente en la última década. De acuerdo con el informe Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens 2023, el 97 por ciento de los jóvenes de entre 13 y 17 años en Estados Unidos ya posee un smartphone. Países como Francia, Italia y China ya han establecido regulaciones para restringir el uso de celulares en escuelas públicas, y otros están explorando caminos similares.

Estudios de la Universidad de Stanford han demostrado vínculos claros entre el uso excesivo del celular y el aumento de la ansiedad, la distracción y la desconexión social entre adolescentes. En la misma línea, la UNESCO publicó en 2023 un informe donde advierte que la integración sin regulación de estos dispositivos puede perjudicar tanto el aprendizaje como el bienestar emocional de los alumnos.

