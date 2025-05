Así fue el último mensaje de “La Mona”, influencer asesinada del mismo modo que Valeria Márquez

Tras el asesinato de la influencer colombiana conocida como “La Mona”, cuyo nombre real era María José Estupiñán, en plataformas digitales se hicieron virales las últimas publicaciones que la joven de tan solo 22 años de edad realizó en sus redes sociales, las cuales, provocaron una gran conmoción entre sus seguidores.

El asesinato de la influencer conocida como “La Mona” ocurrió el pasado jueves 15 de mayo en su domicilio ubicado en la provincia de Cúcuta, la cual, se ubica en departamento Norte de Santander en Colombia y se sabe que la joven de 22 años de edad fue baleada en su propio domicilio por un sicario que se hizo pasar como mensajero, el cual, supuestamente le entregaría un regaló que le habían enviado por paquetería, tal y como ocurrió con la influencer mexicana, Valeria Márquez hace apenas unos días.

"La Mona" fue atacada por un sicario que se hizo pasar por un mensajero. Foto: FB: Maria Jose Estupiñan

Hasta el momento, las autoridades colombianas no reportan personas detenidas por estos hechos, sin embargo, de lo que sí se tiene certeza es que la Fiscalía General de Colombia ya están realizando distintas diligencias para poder esclarecer el caso y según se informó, se están analizando distintas grabaciones para seguir la ruta de escape del sujeto que cometió el ataque armado contra la joven universitaria.

Por otra parte, trascendió que una de las principales líneas de investigación del caso es que “La Mona” estaba por recibir una fuerte cantidad de dinero como indemnización de parte de su expareja sentimental pues así lo determinaron las autoridades colombianas luego de un juicio originado a raíz de una denuncia de violencia de género.

"La Mona" se encontraba cursando la universidad. Foto: FB: Maria Jose Estupiñan

Estas fueron las últimas publicaciones que “La Mona” hizo en sus redes sociales

En las últimas publicaciones que María José Estupiñán realizó en su perfil de Facebook se pudo apreciar su gran sentido del humor debido a que compartió un post en el que aparece una joven lavando trastes, además, contenía la leyenda “yo en casa de mi suegra para que me regale a su hijo”, sin embargo, fue la penúltima publicación que realizó la que provocó más conmoción debido a que fue un mensaje en el que señaló que siempre alzaba la voz ante las injusticias.

“no me enseñaron a ser sumisa, me enseñaron a argumentar, a razonar y a cuestionar. No esperen que me quede callada cuando algo no es justo”, fue el texto compartido por María José Estupiñán apenas un par de días antes de ser asesinada.

Este fue una de las últimas publicaciones que "La Mona" hizo en Facebook. Foto: FB: Maria Jose Estupiñan

Como se dijo antes, estas últimas publicaciones de María José Estupiñán se hicieron virales en redes sociales y las cajas de comentarios de ambos post se llenaron con cientos de mensajes de sus seguidores en los que lamentaron su muerte y aprovecharon para exigir que las autoridades actúen con celeridad para localizar al o los responsables de este feminicidio para que no quede impune.