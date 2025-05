Señora evita que joven abuse de ella al darle comida, un cigarro y ver El Eternauta en Netflix

Una mujer de 56 años de edad fue atacada dentro de su casa en Santa Fe, Argentina, cuando un joven de 27 años de edad ingresó en la madrugada para esconderse de la policía tras haber robado otro hogar. El presunto ladrón buscó abusar sexualmente a la víctima que logró evitarlo al convencerlo de comer y ver la televisión.

La mujer identificada como Marisa Escobar describió que el agresor entró por su ventana justo cuando ella pasaba; de inmediato cayó sobre ella para someterla al colocar la mano en su boca para pedir que no gritara si no los iba a matar. En ese instante, el presunto asaltante intentó besar a la mujer.

Marisa mantuvo la calma y cuestionó al joven atacante para que no abusara de ella. “¿No tienes madre o hermana? ¿Qué dirían si te verían haciendo esto? Detente, no me violes, puedo ser tu madre”, indicó la mujer citada por A24, quien insistió en evitar el abuso al calmar al joven.

El agresor de la mujer Marisa Escobar robaba porque su madre padece leucemia

Marisa Escobar evitó ser abusada por un joven en Argentina. Foto: A24

Marisa volvió a pedir al joven de 27 años que no abusara de ella y le preguntó qué lo impulsaba a hacerlo. El presunto delincuente respondió que se dedicaba a robar porque su madre padecía leucemia. Al escucharlo, la víctima lo hizo reflexionar para que no siguiera con su ataque ya que lo llevaría a estar en la cárcel.

El joven se tranquilizó y le contestó: “Sí, yo no le quiero hacer nada, señora”. Una vez que el hombre desistió del abuso, Marisa le ofreció algo de beber y comer así como la oportunidad de fumar un cigarro. “Estaba muy sediento y hambriento”.

Cuando comía y bebía, Marisa prendió el televisor y le ofreció al joven mirar la serie El Eternauta en la plataforma Netflix. El joven se quedó dormido y en ese momento la mujer decidió si llamaba a la policía o salía con él a la calle.

Al optar por la segunda opción, Marisa convenció al hombre a que fueran con un médico para atender algunas complicaciones médicas que padece; ambos caminaron y en el instante que vio a un policía, le hizo señas y lograron arrestar al atacante.