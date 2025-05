¿Qué le pasó a Licet, asesinada tras 8 años desaparecida? Su mamá rompe el silencio: “En mi corazón no hay maldad”

Clemencia Bastida afirmó que tiene fe en que el cuerpo de su hija Licet Dayani Saldaña Bastidas sea repatriado de Perú, “pero ya no como yo quería. Hubiese querido un encuentro diferente”, dijo entre lágrimas, mientras afirmó que en su corazón no guarda rencor contra el o los responsables de la muerte de la joven de 21 años.

La madre de Licet recordó que su hija vivió en su hogar cuando estaba cerca de cumplir 13 años de edad. “A lo mucho o poco de mis alcances, nunca le falté para vestir ni para dormir. Desafortunadamente no sé qué pasó para que llegara a ocurrir este caso”, señaló días después de ser hallada tras ocho años desaparecida.

Licet fue encontrada sin vida con signos de ser víctima de tortura por marcas en su cuerpo, además de haber sido rapada y no contaba sin ropa. Clemencia aseguró que se enteró del deceso de su hija al estar al pendiente noticias que le dieran alguna pista sobre el paradero de su hija, señaló para Kienyke.

Una corazonada de madre llevó a Clemencia a identificar el cuerpo de Licet

Licet fue hallada sin vida con signos de tortura. Foto: El Tiempo / El Heraldo de México

Clemencia indicó que vivía adicta al teléfono celular “por si había una noticia de alguna persona encontrada asesinada o muerta en las orillas de un río, dentro de una vivienda… Uno mantiene las 24 horas con ese sosiego en el corazón y en la mente”, acotó.

En ese sentido, al enterarse del hallazgo de una joven colombiana sin vida en Perú, Clemencia Bastida tuvo una corazonada que le indicó que se trataba de Licet Dayani. “A mi no me llamaron, fue porque vivía muy al tanto de las redes por las noticias, en la tardecita del sábado abrí mi teléfono para mirar, y fue cuando ví que habían asesinado a una joven en el Perú que al parecer era una colombiana”.

“El instinto de madre. En el momento que miré dije ‘ella es mi hija’, uno de madre la sangre llama”: Clemencia Bastida, mamá de Licet.

La mamá de Licet tenía la esperanza de que regresara a casa y no reportó su desaparición

Licet se quedaba sola en casa antes de desaparecer. Foto: El Tiempo / Freepik

Antes de la desaparición de Licet, su madre la recordaba como una niña hiperactiva que transmitía su alegría, pero como todos los niños, dijo, “requieren muchos gastos, sí o sí le toca a uno dejar a sus hijos solos”, señaló. Cuando la niña dejó su hogar, Clemencia aseveró que se sorprendió ya que no vio ningún signo de que quisiera irse de su casa.

La mujer señaló que no reportó su desaparición porque pensaba que iba a regresar a casa. “Por lo mismo nunca cambié de número telefónico, me aferraba a la esperanza de que ella se lo sabía de memoria. Por amor a ella nunca cambié el número, tenía la esperanza que ese teléfono me iba a cimbrar”.

La madre de Licet enfatizó que no puede asegurar nada de lo que no ha visto sobre lo que ocurrió a Licet. “Solo digo que hay un Dios, cual haya sido el motivo para llegar a ese lugar. En mi corazón no hay maldad, no hay odio, hay un Dios que sabe toda la verdad de la vida”, aseveró mientras la investigación de la muerte de Licet sigue abierta.