“Volví mamá”, madre del niño Loan rompe el silencio a casi un año de la desaparición del menor

Este martes 13 de mayo se cumplen exactamente 11 meses de la misteriosa desaparición del niño Loan en Corrientes, Argentina y debido a ello la madre del menor, María Noguera, decidió romper el silencio e hizo desgarradoras confesiones sobre este mediático caso, el cual, ya le dio la vuelta al mundo sin ser resuelto, por ello, en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Fue durante una entrevista para el portal Crónica TV donde María Noguera habló sobre la desaparición de su hijo Loan y para comenzar señaló que le ha resultado sumamente complicado todo este proceso, comentó que constantemente sueña con un regreso de su hijo pues debido a que no se han tenido noticias sobre su paradero todavía conserva la esperanza de encontrar vivo al pequeño Loan, quien el pasado 8 de mayo debió haber celebrado su cumpleaños número 6 con una fiesta rodeado por su familia, no obstante, el cruel destino se lo impidió.

La madre del niño Loan no pierde la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Foto: viapais.com.ar

“Me cuesta transitar esto, por ahí sueño que vuelve con alguien y me dice: ‘volví, mamá’”, señaló la mamá del niño Loan quien también aprovechó para mostrar ante las cámaras su larga cabellera, la cual, es señal de todo el tiempo que ha pasado desde la desaparición del menor, además, también aprovechó para señalar que está segura de que “hay algo más allá” de la información que se ha hecho pública en torno al caso.

Noticias Relacionadas Filtran VIDEOS clave en el caso del motociclista que murió decapitado por un cable

“Hay más, no le tengo miedo al poder, acá la que tiene que saber algo es Macarena y Camila también”, sentenció María Noguera haciendo referencia a las sobrinas de Laudelina Peña, quien está señalada como la mente siniestra detrás de la desaparición del pequeño de cinco años.

Como se dijo antes, el pasado 8 de mayo el pequeño Loan debió haber celebrado su cumpleaños número 6, sin embargo, no hay ni una sola pista sobre su paradero pese a que hay personas detenidas por este mediático caso, el cual, ya le dio la vuelta al mundo y ha generado todo tipo de teorías al respecto.

Loan cumplió 6 años el pasado 8 de mayo. Foto: FB: eltrece

¿Cómo fue la desaparición del niño Loan?

El 13 de junio de 2024 el niño Loan Pérez de tan solo 5 años de edad acompañó a su padre a un desayuno organizado en la casa de su abuela paterna, la cual se ubica en una zona rural de Nueve de Julio en la provincia de Corrientes, Argentina y durante la reunión, el menor fue llevado sin permiso a un naranjal ubicado en los alrededores de la propiedad de la familia y fue ahí donde ocurrió su desaparición.

Así fue el desayunó familiar en el que estuvo en niño Loan previo a su desaparición. Foto: eltrecetv

Tras las investigaciones, las autoridades argentinas ya lograron detener a al menos siete personas involucradas con estos hechos y todo apunta a que se trata de una red de trata de menores y se especula que el menor pudo haber sido entregado a una célula que opera a nivel internacional, por lo que se emitió una alerta roja de Interpol, sin embargo, no se tiene ninguna pista sobre el paradero del menor.

De acuerdo con la información vertida por la defensa de los padres del niño Loan, los siete detenidos por este caso podrían alcanzar condenas de al menos 12 años en prisión y pese a que ya se tiene descubierto el plan sistémico de esta organización, se espera que la pareja conformada por María Victoria Caillava y Carlos Pérez aporten información relevante sobre el paradero del niño pues ambos son señalados de ser el contacto que entregó al menor a una red internacional de trata de menores tras su desaparición.