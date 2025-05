Rompe el silencio el novio de la estudiante asesinada en la cafetería de su escuela; revela nuevos detalles

Autoridades colombianas continúan investigando un feminicidio ocurrido dentro de la Universidad del Valle, sede Palmira. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 8 de mayo, cuando un hombre identificado como Brayan Tovar ingresó a las instalaciones de la institución y abrió fuego contra dos mujeres, antes de quitarse la vida. Tras pasar varios días hospitalizada, el pasado domingo, se confirmó que Sirley Vanessa López Loaiza, una de las víctimas, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Sirley, de 23 años, era estudiante del programa de Licenciatura en Literatura y se encontraba en la cafetería del campus cuando fue alcanzada por una bala. Su pareja, Michel Muñoz, relató que ambos estaban conversando, cuando comenzaron las detonaciones. Muñoz agregó que él y su pareja no conocía al agresor, ni a la otra víctima, identificada como María José, a quien una de las balas la impactó mientras estaban a pocos metros de distancia.

Tras el tiroteo, Michel intentó auxiliar a Sirley de inmediato. Denunció que no había personal médico disponible en la Universidad en ese momento, ya que los servicios de salud no se mantienen durante la jornada nocturna. Sin ambulancias disponibles, él mismo la trasladó a un centro asistencial en un vehículo particular. “Si esperábamos, Sirley moría allí mismo”, expresó ante medios de comunicación colombianos. Por su parte, la segunda víctima, María José, permanece hospitalizada con un pronóstico reservado.

El agresor era pareja sentimental de una de las víctimas

La joven murió por los balazos que recibió. Foto: @MariaCconcejala

Las autoridades han detallado que el atacante era expareja de María José y había sido estudiante en la misma universidad, aunque ya no estaba activo en el centro educativo. Tras los hechos, estudiantes y docentes de la universidad se han pronunciado para exigir medidas concretas para reforzar la seguridad y garantizar entornos seguros, especialmente para las mujeres. Por su parte, la escuela ya se ha pronunciado a través de sus canales oficiales, donde ha lamentado los hechos y ha rechazado la violencia de género.

Fue a través de un comunicado que la Universidad del Valle confirmó el fallecimiento de Sirley Vanessa y expresó su rechazo rotundo ante lo sucedido. “Este hecho es una manifestación clara de violencia de género, de intolerancia y del desprecio por la vida. Constituye una afrenta a la misión de la Universidad, que debe ser un espacio de respeto, paz y aprendizaje”, señaló la institución en el documento oficial. De igual manera, adelantó que se tomarán medidas para prevenir situaciones similares.

Novio de la estudiante fallecida revela nuevos datos del ataque

La universidad ya se pronunció. Foto: Universidad del Valle

Sobre lo que sucedió dentro de la cafetería, el novio de Sirley, Michel Muñoz, recordó que todo pasó muy rápido y que la estudiante no recibió atención médica a tiempo: "cuando sucedió el tiroteo preguntaban si había un médico, pero ya se habían ido. Los servicios no se mantienen hasta la nocturna. Hasta que no pasa algo así, lastimosamente no se actúa", dijo, agregó que el fue quien la llevó hasta el hospital, pues en caso de esperar a los servicios de emergencia, la joven habría muerto.

Al ser cuestionado sobre el tirador, el joven negó que se conocieran, pero aseguró que era estudiante de la universidad, aunque ya no estaba activo: “no era un desconocido o un externo. Él no era estudiante activo, pero lo fue”, dijo Michel. Finalmente, recordó a su novia como una persona aplicada para el estudio, inteligente y cariñosa con sus amigas: "sus amigas también la recuerdan como un solecito, una persona que daba calor. Era una persona muy aplicada para el estudio, muy inteligente y siempre tenía una sonrisa hermosa”, sentenció.