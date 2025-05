Muere Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay que sufrió 13 años preso en condiciones despiadadas

José Mujica murió tras finalmente sucumbir ante la despiadada enfermedad del cáncer de esófago, condición parecida a lo que el expresidente de Uruguay de 89 años de edad sufrió durante 13 años cuando estuvo preso viviendo en condiciones infrahumanas.

En la mayor parte durante la dictadura militar que duró de 1973-1985 y que inició como un golpe de Estado y que terminó con la colaboración castrense de otras dictaduras en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, Pepe Mujica fue uno de los opositores que fue severamente reprendido al ser torturado y ser trasladado a varias prisiones donde sufrió una serie de vejaciones.

Una vez terminada la dictadura, Mujica continuó con su carrera política para que en 2010 ganara la presidencia de Uruguay mientras era acompañado de sus inseparables: su compañera de militancia, la ex vicepresidenta y ex senadora Lucía Topolansky, así como su Volkswagen Escarabajo de 1987 color celeste y su perra Manuela de solo tres patas.

Sin embargo, el cáncer de esófago mermó la salud del exguerrillero, político y agricultor, que días previos cuando se enteró que el cáncer se había extendido advirtió que era el momento que lo dejarán tranquilo, lejos de la vida pública.

José Mujica murió de cáncer de esófago. Foto: EFE

Así fueron los últimos días con vida de Pepe Mujica

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, indicó en su momento Mujica citado en el medio local Búsqueda.

El exguerrillero y presidente de 2010 a 2015 de Uruguay fue una de las figuras más emblemáticas de la izquierda en América Latina. Mujica fue diagnosticado con cáncer de esófago en mayo de 2024. El pasado 9 de enero, Pepe Mujica afirmó:

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso": Pepe Mujica.

