El día que Pepe Mujica reveló que su cáncer había avanzado y que renunciaría a sus tratamientos: "me estoy muriendo"

El expresidente José Alberto Mujica Cordano, conocido como José Mujica o simplemente "Pepe" Mujica murió la tarde de este martes 13 de mayo a los 89 años de edad en su domicilio de la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde atravesaba un cáncer de esófago en fase terminal.

La noticia fue confirmada alrededor de las 13:20 horas (horario de la Ciudad de México) por el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien mediante un breve mensaje en redes sociales agradeció al exmandatario por su legado y trayectoria política.

Mujica se encontraba desde enero en cuidados paliativos, luego de que la enfermedad se extendiera hacia otros órganos de su cuerpo y que él mismo se opusiera a otros tratamientos agresivos debido a su avanzada edad y a otras enfermedades crónicas que lo aquejaban.

Fue en enero de 2025 cuando el exmandatario ofreció una entrevista al Semanario Búsqueda, donde comenzó con el final, reconociendo que su enfermedad se encontraba en una fase avanzada y que su cuerpo debido a su edad, ya no aguantaría ningún tratamiento.

El político retirado, que será recordado por ser un líder de la izquierda en Latinoamérica y una de las voces más importantes de su país, se dijo cansado y pidió a la prensa no pedirle más entrevistas ni más acoso mediatico, pues reconoció que necesitaba descanso y reflexión.

Los periodistas del Semanario Búsqueda relatan en su texto que mientras Pepe compartía la noticia sus ojos se llenaban de lágrimas y su esposa, Lucía Topolansky, aunque en silencio, se le apreciaba un semblante triste y de resignación luego de la despedida de un compañero de vida.

“El cáncer en el esófago (que anunció que tenía el 29 de abril de 2024) me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.