Así fue la última aparición de Pepe Mujica en público; esto fue lo que dijo

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, falleció este martes 13 de mayo de 2025, tras una larga batalla contra el cáncer de esófago que padecía.

“Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, dijo en una rueda de prensa en diciembre de 2024. En los primeros días de 2025, confirmó que el cáncer se había expandido hasta el hígado y que no había remedio para su condición.

El 27 de marzo de 2025, Pepe Mujica hizo su última aparición en público. Fue en un evento que organizó el Partido Colorado de Uruguay para celebrar los 40 años de democracia en el país, tras la dictadura cívico-militar que gobernó entre 1973 y 1985. En el evento participo el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera, Luis Lacalle Pou (de manera virtual) y el propio José Mujica.

¿Cuáles fueron las últimas palabras en público de Pepe Mujica?

Durante su intervención en el evento organizado por el Partido Colorado, Mujica expresó que no le preocupaba tanto por el pasado, sino por el futuro.

"Me preocupa el mundo que se nos viene encima. Yo no sé si estamos haciendo historia, somo medio ampulosos, yo lo que he vivido es apenas historieta porque dentro de 5000 años, y 5000 años en el tiempo cósmico es nada, ni se acuerdan de nosotros, no somos tan importantes", expresó.

Asimismo, abordó el regreso a la democracia a Uruguay y de los tiempos que vive la nación sudamericana, en los que, consideró, es preciso cuidar la unidad emocional.

"Yo por lo menos pienso que los tres veteranos que están acá están por lo mismo. El primer valor es mostrarnos a nosotros que podemos tener diferencias y podemos convivir porque, ¿para qué se precisa la libertad? Para discrepar, sencillamente. Para estar de acuerdo con el que manda no precisamos libertad. Les agradezco mucho este encuentro, la causa central por el que he venido es el respeto que tengo que tener con los partidos que componen la historia de mi país", dijo en su último mensaje en público.