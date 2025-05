Abuela, madre y una niña son halladas muertas junto con 4 perros en un departamento

Una mujer junto con su hija, así como la abuela de la niña y cuatro perros, fueron encontrados sin vida en el interior de un departamento en Brasil. El hallazgo fue reportado por la abuela paterna de la menor quien al no tener comunicación con la familia llamó para pedir ayuda.

Los uniformados acudieron al departamento de la familia ubicado en la ciudad de Belo Horizonte, y una vez que pudieron ingresar al inmueble, encontraron a las tres generaciones de los parientes sin vida, y junto a ellos también estaban cerca los caninos.

La mujer, su hija y la abuela fueron identificadas como Cristina Lúcia Bastos Teixeira de 68 años, su hija Daniela Teixeira Antonini de 42, así como la menor Giovanna Antonini Vasconcelos, quien estaba a un mes de cumplir dos años de edad, de acuerdo con medios locales.

El portero del edificio sintió un olor fuerte al acercarse al departamento

La familia fue hallada muerta en Brasil. Foto: MGTV

Los cuerpos de las tres mujeres estaban en el departamento ubicado en el piso 13 de un complejo habitacional. El encargado del edificio afirmó que la abuela paterna de la niña Giovanna lo contactó muy angustiada, “quizá presentía que algo malo había sucedido”, afirmó.

De acuerdo con el portero del edificio, tras atender el pedido de la angustiada mujer de la tercera edad, acudió al piso 13 del departamento para ver si todo marchaba con normalidad, pero al acercarse de pronto comenzó a percibir un fuerte aroma por lo que llamó a la policía.

Las víctimas no habían sido vistas desde hace seis días. Al ingresar al departamento, los uniformados lo encontraron totalmente cerrado de puertas y ventanas. No se ha dado a conocer la causa de muerte de las tres personas y los perros. El padre de la niña no estaba presente dado que terminó su relación sentimental con la mujer.