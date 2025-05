Motociclista muere decapitado por un cable, un tráiler provocó el fatal accidente | VIDEO FUERTE

En redes sociales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un motociclista colombiano muere decapitado tras enredarse con un cable de la infraestructura eléctrica pública, el cual, momentos antes fue desprendido por un tráiler que circulaba por la zona, por lo que las imágenes de este fuerte accidente ya le están dando la vuelta al mundo, además, abrieron un intenso debate en torno a la responsabilidad de estos trágicos hechos.

Este desafortunado episodio ocurrió a las 7:17 horas del pasado jueves 8 de mayo en el barrio San Francisco del municipio de Bucaramanga en el departamento colombiano de Santander y las crudas imágenes de este accidente fueron captadas por las cámaras de seguridad instaladas en negocios y viviendas de la zona, lo cual, fue clave para que se pudiera tener la certeza de cómo es que ocurrieron los hechos pues al inicio del caso se realizaron distintas especulaciones sobre lo sucedido.

El motociclista fallecido fue reconocido por sus familiares. Foto: FB: Noticiaselavisperodebucaramanga.co

Motociclista muere decapitado por un cable, un tráiler provocó el fatal accidente

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar que un motociclista circulaba tranquilamente a bordo de una TVS Apache 160, incluso, se aprecia que el tráfico era fluido por lo que alcanzó una buena velocidad, no obstante, en sentido contrario circulaba un tráiler, el cual, debido a sus grandes dimensiones desprendió uno de los cables de la infraestructura eléctrica, el cual, desafortunadamente al caer se enredó en el cuello del motociclista, por lo que la tensión y la velocidad hicieron lo suyo y terminó decapitado.

La cruda escena fue presenciada por varios transeúntes, quienes quedaron horrorizados ante lo sucedido, en una de las grabaciones se puede apreciar que una vez que la cabeza del motociclista se desprendió de su cuerpo esta salió rodando y momentos después el casco salió proyectado dejando expuesta la testa del joven conductor.

Tras este accidente, la policía de la Bucaramanga acordonó el lugar para que elementos de la Fiscalía colombiana realizaran las primeras indagatorias, así como el levantamiento del cuerpo y horas después se dio a conocer que el motociclista que murió decapitado fue identificado como Diego Fernán Gutiérrez Valderrama, quien tenía 28 años de edad y trabajaba como mototaxista.

Hasta el corte de esta redacción no se reportan personas detenidas por estos hechos, no obstante, el caso abrió un intenso debate en torno a la responsabilidad que tuvo el conductor del tráiler en estos hechos, incluso, hay quienes acusan a las autoridades de Bucaramanga por no tener medidas establecidas para el colocado de infraestructura eléctrica, así como por no restringir la circulación de vehículos pesados por zonas residenciales.