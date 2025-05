Turista graba masacre en Cachemira mientras se deslizaba en tirolesa: VIDEO

Un hombre que se habría lanzado en tirolesa grabó el momento exacto de la masacre cometida contra turistas en Pahalgam, Cachemira en la India, que dejó 28 muertos.

La grabación fue hecha por Rishi Bhatt, natal de la ciudad de Ahmedabad, mientras se deslizaba sonriente en una tirolesa en Pahalgam. Lo que no sabía el hombre mientras disfrutaba de la atracción es que, debajo de él, se desataba un tiroteo.

“Nueve personas usaron la tirolesa antes que yo. Cuando llegó mi turno, escuché al operador de la tirolesa decir ‘Allahu Akbar’ (Dios es grande, en árabe) tres veces y luego empezaron los disparos”, relató Batt en declaraciones a la agencia ANI.

“Mientras me deslizaba no me di cuenta de nada. Pero 20 segundos después de terminar de grabar el video comprendí que se trataba de un ataque. Vi a cinco o seis personas recibir un disparo", contó.