Revelan el terror de María Maidana por su padrastro y una espantosa confesión de su madre

María Maidana, la niña de cinco años de edad que fue encontrada dentro de una bolsa enterrada no muy lejos de su casa en Argentina, vivía con su mamá Rosalía Maidana de 20 y su padrastro Néstor Pérez de 24 años; sin embargo, lejos de sentirse segura, la menor sentía terror por la pareja de su madre, afirmó José Luis Quintana, el padre biológico de la víctima.

Tanto Rosalía Maidana y su pareja sentimental Néstor Pérez se encuentran detenidos al ser señalados como los principales sospechosos de la muerte de María que fue hallada en circunstancias misteriosas, toda vez que su abuela materna pidió ayuda a la policía cuando notó a su hija evasiva.

José Luis Quintana afirmó que “María sentía terror”, aseveró para el programa local Algo está pasando. El padre de María dio el testimonio que sería clave para la investigación de la policía al citar lo que le platicó una vecina que acudió en alguna ocasión a visitar a la familia.

“Una vecina vino a decirme que fue a tomar algo a la casa y que vio cómo María le tenía un terror al padrastro”: José Luis Quintana.

Rosalía Maidana y su pareja Néstor Pérez están detenidos por sospecha de asesinar a María Maidana. Foto: FB Elizabeth Gonzalezz

La mamá de María Maidana no dejaba que su papá conviviera con ella

De acuerdo con el testimonio de la testigo, mientras estaba en la casa de la menor con su madre y su padrastro, éste le dijo: “Andale, portate bien”, indicó la mujer que agregó que la niña se asustó de inmediato, en una reacción temerosa en extremo.

Al ser cuestionado sobre si la nueva pareja de la madre de María consumía sustancias nocivas y si había episodios de violencia en casa, Quintana fue cauto y acotó que no puede hablar sobre lo que no vio ya que no tenía mucho contacto con la casa porque Rosalía cada vez le respondía menos.

La mamá de María Maidana confesó en dónde estaba enterrada. Foto: FB / Algo está pasando

“Yo le llamaba por teléfono y siempre tenía una excusa. Me decía que no estaba, me decía que se fue a la casa de algún pariente, pero yo sabía que estaba mintiendo”, señaló el papá de María en los días que su hija desapareció, mientras confirmó cómo fue que su expareja confesó en dónde estaba realmente María: