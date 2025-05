Matan a tiros a hijo de famoso cantante mientras transmitía en vivo para TikTok y queda grabado | IMÁGENES FUERTES

En redes sociales quedó documentado el momento exacto en el que un hombre asesinó a un joven identificado como Jabari Johnson, conocido popularmente como “Baba Skeng”, quien además es hijo del reconocido cantante de reggae Jah Mason. Según medios locales, el homicidio ocurrió mientras la víctima realizaba una transmisión en vivo en la aplicación TikTok, por lo que el hecho quedó filmado ante las cámaras y posteriormente se volvió viral en plataformas digitales.

Según los reportes, Johnson se encontraba transmitiendo un video en vivo en TikTok desde Red Hills Road, en St. Andrew, Jamaica, cuando fue atacado por un hombre armado con el rostro cubierto. El agresor se acercó por detrás y disparó directamente a la cabeza y la parte superior del cuerpo de la víctima, quien cayó al suelo ante los ojos de cientos de usuarios que estaban siguiendo la transmisión en directo.

Testigos afirmaron que el atacante huyó a pie inmediatamente después del ataque. Pese a que Johnson fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, fue declarado muerto poco después de su ingreso. En cuanto al agresor, hasta el momento, las autoridades oficiales no han informado de ninguna detención relacionada con el caso.

El asesinato quedó grabado en video

El hijo del cantante Jah Manson apareció sin playera en el video. Foto: @CronicaPolicial

El homicidio del joven quedó grabado en un video que se ha viralizado rápidamente en redes sociales. Las imágenes, difundidas por miles de usuarios antes de que fueran eliminadas por TikTok, muestran cómo lo que parecía una actividad cotidiana terminó en una tragedia en cuestión de segundos. En la grabación se ve al joven, a fuera de lo que parece ser una tienda, bailando y escuchando música, esto mientras conversa con otro sujeto que está conectado a su transmisión. Sin embargo, en cuestión de segundos aparece un hombre, con el rostro cubierto, quien dispara en varias ocasiones contra la víctima.

Cabe resaltar que el hijo de Jah Manson no es el primer joven asesinado durante una transmisión en vivo en TikTok. Su caso se suma a una extraña lista de homicidios cometidos contra creadores de contenido. En diciembre de 2024, el influencer Zavier Fogah, conocido como “Niah Gang”, también fue atacado a tiros mientras grababa un video en vivo para seguidores. Ese mismo mes, otro joven, Marlon Samuels, de 23 años y conocido como “41 Busshead”, fue asesinado de forma similar cuando grababa para la misma plataforma.

Jah Mason no ha dado declaraciones

El atacante también quedó grabado en el video. Foto:@CronicaPolicial

La víctima fue identificada como el hijo del cantante Andre Johnson, mejor conocido por su nombre artístico Jah Mason, quien es nativo de Jamaica y se ha dado a conocer como un intérprete reconocido de reggae. Fue en el año 2002 cuando el artista tuvo su debut discográfico, el cual llegó con el lanzamiento de los álbumes "Keep Your Joy" y "Working So Hard". Desde entonces, ha mantenido una producción constante, lanzando más de un álbum por año.

Hasta ahora, el cantante no se ha pronunciado sobre los hechos violentos contra su hijo, pero, de acuerdo con información del medio Observer Online, sus periodistas tuvieron contacto con el artista, quien prefirió no dar declaraciones, pero sí confirmó el asesinato de su hijo, asegurando que habría sido atacado a tiros mientras grababa un video para redes sociales. Se espera que en los próximos días el músico brinde más detalles sobre el caso.