Rompe el silencio la hija de Rubby Pérez, cantante fallecido en la discoteca Jet Set: "no creo que yo estuviera aquí"

Tras darse a conocer el fallecimiento del cantante Rubby Pérez, su hija, Zulinka Pérez, rompió el silencio ante la prensa local y dio a conocer cómo ocurrió el accidente que le costó la vida a su padre. Frente a cámaras de medios locales, la joven detalló qué fue lo que sucedió el día de los hechos, cuando ella acudió con su familia a la discoteca Jet Set, en Santo Domingo.

Según lo dicho por Zulinka, su padre estaba dando una presentación en vivo durante la madrugada del pasado martes cuando el techo del recinto colapsó de forma repentina, aplastando a cientos de personas que disfrutaban de la música. La hija del famoso cantante logró salir con vida del fatal accidente, donde su padre perdió la vida. En este sentido, la joven dio una entrevista de prensa donde contó los últimos minutos con vida de su padre.

La hija de Rubby Pérez aseveró que gracias a su padre ella se salvó de morir, esto debido a que durante una de sus canciones, donde solían cambiar de posición, el cantante no hizo el cambio, lo que evitó que la estructura cayera sobre ella: yo iba a cantar un tema y le dije: 'Papi, ayúdame porque no puedo hacer mucha fuerza, estoy operada'. Y él me dijo: 'Ok, mami, quédate en tu micrófono y yo me quedo en el mío'. Yo siempre paso el micrófono de él. Si no, no creo que yo estuviera aquí".

Las últimas palabras de Rubby Pérez

El cantante murió en el accidente. Foto: IG @rubbyperezoficial

Zulinka agregó que esas fueron las últimas palabras que escuchó de su padre, posteriormente solo oyó los estruendos del colapsó y vio como el escombro atrapaba a sus seres queridos, ya que dentro del recinto también se encontraba su pareja sentimental. En torno a su esposo, la mujer dijo que su pareja se tiró encima de ella para protegerla y así fue como ella logró salir de la discoteca.

Añadió que su pareja sentimental alcanzó a decirle que ella debía salir del lugar lo antes posible en caso de que todo terminara en tragedia, esto debido a que ambos tienen un hijo en común: "me dijo 'mami, sal por si todo colapsa el niño no se nos quede solo'", recordó la mujer al hablar sobre lo ocurrido dentro de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

Cifra de muertos podría incrementarse

El accidente dejó un saldo de más de 100 personas fallecidas, entre ellas el cantante. Foto: IG @rubbyperezoficial

De acuerdo con las autoridades de República Dominicana, el accidente ocurrido dentro de la discoteca Jet Set dejó un saldo final de 124 muertos y más de 250 heridos. Además, aún hay decenas de personas desaparecidas, por lo que las cifras oficiales aún podrían incrementarse. Medios locales aseguran que el establecimiento se ha dado a conocer como un legendario club de baile, donde se han presentado famosos cantantes.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer las causas que ocasionaron la caída del techo. En el lugar siguen las investigaciones para esclarecer lo que sucedió. De igual manera, los bomberos continúan en la búsqueda de las personas que han sido reportadas como desaparecidas. Sin embargo, las autoridades han argumentado que la cifra de fallecidos podría incrementarse con el transcurso de las horas.