Casa Blanca desmiente a secretario del Tesoro sobre aranceles a México, Ebrard confirma que EU no impondrá 10%

Luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció este miércoles 9 de abril que México estaba incluido en la lista de países a los que Estados Unidos les aplicará un 10% como arancel base global, fue la misma Casa Blanca la que desmintió al funcionario y aseguró que dicho tema permancerá sin cambios.

Incluso fue el mismo titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, quien confirmó a través de sus redes sociales que México no está incluido en los aranceles recíprocos de 10% anunciados este miércoles.

Desde Washington : me informan oficialmente no estamos incluidos en los aranceles recíprocos de 10% anunciados el día de hoy. Saludos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 9, 2025

Bessent ofreció una conferencia en la Casa Blanca minutos después de que el también empresario informara sobre la pausa por 90 días de los aranceles recíprocos, periodo en el que aplicará un arancel base global del 10%,donde también ahora ya se ha unido México.

El titular de la Secretaría del Tesoro dijo que el gobierno que encabeza el mandatario Donald Trump siempre se mostrará abierto a la negociación con cualquier país que lo necesite o requiera. Por otro lado, la decisión de la pausa de aranceles y rebaja al 10%, explicó Trump, se debe a que alrededor de 75 países se han puesto en contacto con su administración para encontrar una solución pacífica.

Scott Bessent ha dicho anteriormente que podría llevar meses llegar a acuerdos con los países sobre las tasas arancelarias, y el gobierno no ha sido claro sobre si los aranceles base del 10% impuestos a la mayoría de los países se mantendrán. Pero en una aparición en “Mornings with Maria”, Bessent dijo que la economía “volvería a estar en pleno funcionamiento” en un punto en el “futuro no muy lejano”.

Foto: Pixabay / AP

Cobre y medicamentos en la mira de Trump para más aranceles

Dijo que ha habido una respuesta “abrumadora” de “los países que quieren venir y sentarse a la mesa en lugar de escalar.” Bessent mencionó a Japón, Corea del Sur e India. “Notaré que todos están alrededor de China. Tenemos a Vietnam viniendo hoy”, dijo. Incluso mientras el gobierno ha intentado calmar al mundo, se están formando nuevos escenarios de riesgo.

China impuso aranceles del 84% a los bienes de Estados Unidos. Canadá ahora tiene aranceles automotrices para igualar el 25% que cobra Washington. La UE aprobó nuevos impuestos sobre bienes estadounidenses después de los aranceles del 25% al acero y aluminio de Trump.

Trump ya está pidiendo más aranceles, mirando al cobre, la madera y los chips de computadora. En un discurso el martes por la noche, dijo que los impuestos sobre los medicamentos importados ocurrirían pronto.