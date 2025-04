Cae presunto feminicida de Sara Millerey, mujer trans a quien le rompieron piernas y brazos y fue lanzada a un río

La mañana de este miércoles 30 de abril, las autoridades de Colombia confirmaron que ya fue detenido el presunto homicida de Sara Millerey González, mujer trans asesinada en el municipio de Bello, Antioquia. De acuerdo con las autoridades, se trataría de Juan Camilo Muñoz Gaviria, quien fue capturado en Medellín en una operación conjunta entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido estaría vinculado con el grupo criminal “El Mesa”, una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en el área metropolitana de Medellín. La Fiscalía indicó que el sujeto será presentado ante un juez de control de garantías para enfrentar cargos por homicidio agravado y tortura.

La dependencia resaltó que la captura de Muñoz Gaviria fue el resultado de una labor articulada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional. En un comunicado, la Policía Metropolitana informó: “el sujeto fue capturado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación por el delito de tortura y homicidio agravado. Sería integrante del grupo criminal conocido como El Mesa”.

Confirman un detenido por el asesinato de Sara

El hombre fue detenido en Medellín. Foto: freepik.

Por su parte, la Fiscalía compartió a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que la acción forma parte de una investigación en curso sobre el asesinato ocurrido a principios de abril. “En una acción investigativa coordinada por la Fiscalía General de la Nación, personal del CTI y de la Policía capturaron en Bello, Antioquia, a uno de los presuntos responsables del crimen de la mujer trans, cuyo nombre identitario era Sara Millerey González, ocurrido el pasado 5 de abril”, indicó la dependencia oficial.

El caso de Sara Millerey ha generado indignación en distintos sectores del país y del mundo entero, especialmente entre colectivos LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos, quienes han exigido que sea catalogado como un crimen de odio. El asesinato ocurrió el mes de abril, cuando Sara fue brutalmente golpeada por un grupo de personas en Bello. Según reportes de medios locales y testigos, sus atacantes le fracturaron las extremidades antes de arrojarla a una quebrada. Las imágenes de su agonía circularon en redes sociales y se difundieron en distintos países, incluido México.

Madre de Sara pide justicia para su hija

Sara fue asesinada por un grupo de personas. Foto: Facebook / Sara Millerey.

Aunque fue rescatada con vida y trasladada a un hospital, Sara Millerey falleció como consecuencia de la gravedad de las heridas que sufrió. Su madre, una mujer identificada como Sandra, habló sobre el crimen en un podcast de YouTube, donde narró detalles de la agresión y exigió justicia por los hechos violentos contra su hija.

Sobre la causa de muerte de Sara, su madre recordó la joven tenía verías heridas internas, como consecuencia de la paliza. La madre de familia indicó que su hija tenía los brazos fracturados, una cortada profunda en la nunca, un "hueco" en la cabeza, tres costillas rotas y el pulmón derecho destrozado. "Me miró y me dijo 'mamá me voy a morir', yo le dije 'no, mi amor, te vas a recuperar' y finalmente sí murió", sentenció la mujer para el podcast Más Allá del Silencio. Hasta ahora, no se ha pronunciado por el arresto de uno de los involucrados.