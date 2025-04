Muere a los 2 años en tiktoker “Okay Baby” en accidente automovilístico, esto se sabe

Preston Ordone, quien era mejor conocido en TikTok como “Okay Baby”, falleció a los 2 años de edad luego de haber sufrido un fatal accidente automovilístico cuando viajaba con sus padres, confirmó la Policía estatal de Luisiana, Estados Unidos, sin embargo, el fallecimiento del pequeño creador de contenido ha generado una gran controversia debido a una fuerte aseveración de las autoridades, la cual, es rechazada por la familia del menor.

De acuerdo con la información emitida por la Policía Estatal de Luisiana este el fatal accidente en el que murió “Okay Baby” ocurrió la mañana del pasado jueves 24 de abril, se precisó que el menor viajaba junto a sus padres, Jaelan Ordone (27 años) y Katelynn Ordone (25 años), a bordo de una camioneta Ford F-150 por la autopista LA 59 cuando sufrieron el fatal accidente.

"Okay Baby" ya era toda una celebridad en redes sociales, pese a solo tener 2 años de edad. Foto: IG: kate_ordone

Las autoridades de Luisiana señalaron que todavía siguen realizando investigaciones para determinar con exactitud las causas de este fatal accidente, sin embargo, se precisó que la camioneta en la que viajaban los Ordone se salió de la pista por el costado derecho y se estrelló contra un árbol.

En el comunicado emitido por la Policía Estatal de Luisiana se precisó que, tras este aparatoso choque, la familia Preston resultó con severas lesiones, por lo que los tres fueron trasladados a un hospital cercano, sin embargo, las lesiones sufridas por "Okay Baby" fueron letales y más tarde se confirmó su muerte, mientras que sus padres continúan internados, no obstante, no se ha actualizado su estado de salud.

Esta fue la controversial aseveración de la Policía de Luisiana que rechaza la familia de “Okay Baby”

En el comunicado emitido por la Policía Estatal de Luisiana se precisó que la muerte del pequeño “Okay Baby” se produjo porque el asiento de seguridad en el que viajaba en la parte trasera de la camioneta no estaba correctamente instalado, por lo que este hecho fue clave para que sufriera las severas lesiones que le arrebataron la vida, sin embargo, dichas aseveraciones fueron negadas por familiares del pequeño creador de contenido y la tacharon de “hiriente y dolorosa”.

Cabe destacar que, ante estas declaraciones de la familia de “Okay Baby”, la Policía Estatal de Luisiana precisó que su único objetivo es cumplir con su responsabilidad de informar lo sucedido y esclarecer la situación, por ello, como parte de las investigaciones el conductor y padre del pequeño creador de contenido ya fue sometido a una muestra toxicológica.

“Baby Okay” saltó a la fama en redes sociales hace aproximadamente un año, su apodo se originó porque siempre respondía con un tierno “Okay” cuando sus padres le daban alguna indicación y aunque asentía terminaba haciendo lo contrario.

Aunque “Baby Okay” tenía presencia en distintas redes sociales, fue en TikTok donde más destacó pues en dicha plataforma ya acumulaba cerca de 500,000 seguidores y como era de esperarse la noticia de su fallecimiento ha provocado una gran conmoción en plataformas digitales.