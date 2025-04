Habla tía del adolescente asesinado en una cancha de fútbol por otro menor: "te seguimos esperando Dylan"

Autoridades argentinas se encuentran investigando el homicidio de un adolescente en la ciudad de Resistencia, Chaco. El crimen violento ocurrió en el barrio Villa Luzuriaga el pasado domingo, cuando un menor de edad de tan solo 16 años, identificado como Dylan Gaetano, fue asesinado en una plaza frente a una cancha de fútbol.

El agresor fue identificado como un niño de 13 años, quien atacó a Dylan con un cuchillo sin mediar palabra. Según relató Brenda Zelaya, tía de Dylan, a medios de comunicación, su hijo y el adolescente asesinado no estaban participando de ningún partido, sino simplemente sentados. En ese momento, el agresor se acercó al grupo, saludó a los presentes y al llegar a Dylan, sin razón aparente, sacó un cuchillo y lo apuñaló directamente en la clavícula.

El adolescente fue trasladado de urgencia por sus familiares al Hospital Perrando, donde ingresó en estado crítico. Los médicos realizaron una cirugía inmediata para intentar frenar la hemorragia provocada por las cuchilladas que recibió, pero, al día siguiente, a las 14:45, se confirmó su fallecimiento. La causa fue un shock hipovolémico producto de la gran pérdida de sangre, lo que derivó en una muerte cerebral.

El agresor es inimputable

El menor no puede enfrentar a la justicia como adulto. Foto: freepik.

Tras los hechos la División Homicidios de Investigaciones Complejas, logró localizar al niño agresor cerca de la medianoche del pasado domingo. En su vivienda se encontró un cuchillo, presuntamente el arma homicida, que ahora está siendo sometida a peritajes. Sin embargo, debido a su corta edad, los seres queridos de la víctima temen que no haya justicia en este caso y que el menor de edad quede en libertad al no poder enfrentar a la justicia.

Cabe mencionar que las leyes de Argentina consideran a los menores de 16 años como inimputables, es decir, no pueden ser juzgados penalmente ni ser detenidos como un adulto. En este sentido, los familiares de Dylan han usado las redes sociales para pedir justicia y despedirse del joven asesinado.

Familiares de Dylan piden justicia

Los seres queridos del adolescente piden justicia. Foto: Facebook / Mariela Aguirre.

Una de las primeras en pronunciarse sobre la muerte de Dylan fue su tía Brenda Zelaya, quien escribió en su perfil de Facebook el siguiente mensaje: “te seguimos esperando Dylan. Tu hermana te está esperando para que le saques a pasear”. La mujer también uso sus redes sociales para aclarar que su sobrino no conocía al agresor, desmintiendo los rumores que han surgido tras el homicidio, adelantó que su sobrino no tenía celular y solo se dedicaba a cuidar a su hermana: "no tenía celular, no salía a ningún lado salvo a hacer mandados, y siempre estaba con su hermanita".

Otra tía de Dylan, Mariela Aguirre, también compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a su sobrino: “Dylan Gaetano era hijo, hermano, nieto, sobrino y primo. Tenía apenas 16 años cuando su vida fue arrebatada por un chico de 13. Hoy su familia lo despide con el corazón roto”. La mujer resaltó que su familia sigue en espera de recibir justicia: