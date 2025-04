El cardenal Angelo Becciu, acusado de corrupción, finalmente declina participar en cónclave

El cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu, otrora una figura relevante en la Curia Romana pero caído en desgracia tras acusaciones de corrupción por parte del difunto Papa Francisco, confirmó que no participará en el Cónclave que se inaugurará el próximo miércoles 7 de mayo para elegir al nuevo papa.

La decisión, comunicada a través de un breve mensaje, estuvo motivada por su deseo de contribuir a la serenidad del cónclave y a su "lealtad al Papa Francisco", según aseguró el propio religioso, quien había participado en todas las reuniones preparatorias de cara al cónclave.

“Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del Cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia”, escribió.