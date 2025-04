Una sierra y una banda de rock: las claves del caso de Santiago Ramírez Prieto, joven hallado con las manos amputadas

Autoridades chilenas continúan investigando el secuestro de Santiago Ramírez, hijo de la actriz Lorene Prieto, en Chile. Aunque el joven fue localizado con vida, trascendió que habría sufrido la amputación de ambas manos, por lo que la policía sigue buscando a los responsables de este crimen. Según medios locales, el hombre fue reportado como desaparecido el 24 de abril del presente año y fue hallado horas más tarde en la comunidad de Ñuñoa.

Fue la propia actriz quien acudió ante las autoridades y pidió que se registrara un domicilio que Santiago solía utilizar para ensayar con su banda de rock, Mística Bruta. Ante la solicitud de la mujer, la policía decidió hacerle caso y acudieron a verificar si había indicios del hombre en el lugar. Cuando los uniformados llegaron a la vivienda encontraron al hombre, pero no solo eso, sino que también descubrieron sus manos cercenadas.

Según medios locales, las autoridades encontraron las manos del hombre en la planta baja de la casa, mientras que Santiago estaba en el piso de arriba. Ahí los policías lo auxiliaron para controlar la hemorragia que tenía en ambas manos. Rápidamente, los uniformados trasladaron al sujeto hasta un hospital local, donde posteriormente quedó hospitalizado para poder recuperarse de las lesiones que sufrió como consecuencia del ataque.

Una sierra y una casa abandonada: las claves en la amputación de Santiago

El joven fue encontrado con las manos amputadas. Foto: IG / misticabruta

Dentro del domicilio también se encontró una sierra con la que posiblemente se realizaron las amputaciones. No obstante, hasta ahora, las autoridades no han podido identificar si se trataron de autolesiones, o si el hombre fue agredido por terceras personas. Medios locales han reportado que Santiago aparentemente tenía problemas de salud mental, pero esta información no ha sido confirmada por los seres queridos del hombre, ni por autoridades locales.

Aparentemente, el joven sufriría de esquizofrenia paranoide, un tema que fue recurrente en las letras de las canciones de Mística Bruta, particularmente en los temas "Soga al Cuello" y "Paranoia". Hasta ahora, la agrupación no se ha pronunciado, ni ha emitido algún comunicado respecto a los hechos violentos que sufrió Santiago. Se espera que las autoridades sigan con las indagatorias correspondientes para determinar qué fue lo que sucedió con el vocalista principal de la agrupación.

¿Qué se sabe sobre el caso de Santiago Ramírez?

El cantante es además hijo de una famosa actriz en Chile. Foto: IG / misticabruta

Aunque no hay mucha información sobre Santiago Ramírez, su madre, la actriz Lorene Prieto habría confesado, hace algunos años, durante una entrevista, que su hijo se desempeñaba como realizador cinematográfico y había estado trabajando junto a su padre en una empresa de dirección de fotografía.

En redes sociales, el joven también compartía que formaba parte de una banda musical llamada “Mística Bruta”, en la que tocaba la guitarra y cantaba como vocalista. Las autoridades hasta ahora no se han pronunciado sobre el caso, pero la casa quedó acordonada en espera de que continúen las indagatorias. Se espera que, conforme las investigaciones avancen, se de a conocer más información sobre qué fue lo que sucedió con el joven cantante.