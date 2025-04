"Uno tiene que ser estricto", Lorene Prieto habló sobre su hijo, hallado con manos amputadas

La actriz Lorene Prieto vive una tragedia que ha conmovido a todo el país sudamericano, pero también en México, luego de que el 24 de abril denunció la desaparición de su hijo, Santiago Ramírez, quien fue hallado horas después con ambas manos amputadas en la comunidad de Ñuñoa, en Chile.

La actriz acudió a la comisaría a denunciar que no podía localizar a su hijo, pero creía que se encontraba al interior de una casa suya, misma que el hombre de 37 años utilizaba para realizar conciertos de su banda de rock, Mística Bruta, de la cual es el vocalista. Lo que encontraron los carabineros, la policía de Chile, fue brutal.

Lorene Prieto y su hijo, Santiago Ramírez

En el primer piso de la casa hallaron las dos manos cercenadas del hijo de la actriz Lorene Prieto, mientras que arriba se encontró a Sergio Ramírez aún con vida, en medio de un charco de sangre. Los policías lo estabilizaron con sus mismos cinturones para contener la hemorragia y lo trasladaron al hospital de El Salvador.

En la casa se encontró una sierra circular con la que la policía sospecha que pudo realizarse la amputación, sin embargo las investigaciones aún no han revelado si pudo haber sido una tercera persona o el mismo Santiago, quien padece esquizofrenia paranoide y sufría de brotes psicóticos.

Hallan sierra circular en donde estaba Sergio Ramírez, amputado de ambas manos

La actriz es recordada por sus participaciones en películas como "El Chacotero Sentimental", "Last Call" y "B-Happy", aunque también participó en el musical de teatro "Mamma Mía!" y en series y telenovelas como "Lo que Callamos las Mujeres", "Tu Cara me suena" y "Sor Teresa de los Andes".

Amigos de la actriz aseguran que no les contesta el teléfono, en medio de la tragedia con su hijo Santiago Ramírez, de quien alguna vez habló en una entrevista para el programa "La Red, Las Mujeres Primero", en donde compartió cómo era en su faceta familiar.

En la entrevista, Lorene Prieto no habló sobre los problemas de salud mental de su hijo, aunque posiblemente no le habían sido diagnosticados, debido a que la entrevista se realizó hace 11 años, en ese entonces Santiago Ramírez trabajaba como fotógrafo, pero ella recordó que al criarlo, su madre la ayudó.

Lorene relataba que le encantaría tener nietos para malcriarlos, "todo lo que yo no hice con mi hijo". La actriz dijo que como madre, ella tenía que ser estricta con Santiago Ramírez. "Ojalá tenga la capacidad de malcriar, todo lo que yo no hice con mi hijo, porque uno tiene que ser como estricto, que eres un poco la bruja, que si no vives con el padre de tu hijo, tú tienes que ser más estricta”, dijo en ese entonces.