Captan momento exacto en que un tiburón devora a una persona frente a otros bañistas | VIDEO

Un joven turista identificado como Barak Tzach perdió la vida tras ser atacado por un tiburón arenero el pasado 21 de abril en una playa de Hadera, en la costa norte de Israel, un incidente que ocurrió frente a otros bañistas, quienes grabaron la tragedia, la cual ocurrió en una zona prohibida para nadadores debido a la conocida presencia de estos animales en el área.

En el video se observa sangre en el agua y a la víctima pidiendo ayuda antes de desaparecer. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, que incluyeron paramédicos de Magen David Adom, agentes de policía y personal de la Autoridad de Naturaleza y Parques, no se logró localizar al nadador de inmediato.

Según las autoridades locales, el ataque tuvo lugar en aguas profundas cerca de la playa de Olga, un sector donde los tiburones areneros, una especie en peligro de extinción, suelen congregarse durante el invierno.

Fue hasta un día después, el martes 22 de abril, cuando las autoridades encontraron restos humanos en la misma zona del ataque, los cuales fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense de Abu Kabir para su identificación.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que los restos pertenezcan a Barak Tzach, la policía ha dado por concluida la búsqueda, declarando que el hombre falleció a causa del ataque.

Videos adicionales compartidos en redes sociales muestran tiburones nadando cerca de la costa el mismo día del incidente, incluso aproximándose a un grupo de niños en la playa.

Las autoridades han reiterado que la zona está señalizada como peligrosa debido a la presencia recurrente de tiburones, y han cerrado temporalmente el acceso al público para realizar investigaciones y garantizar la seguridad.

Itamar Avishai, director científico de la organización EcoOcean, señaló que los tiburones no son naturalmente agresivos hacia los humanos, pero pueden reaccionar si se sienten provocados en su entorno.

"Es importante señalar que un caso como el ocurrido en Hadera es raro, incluso a nivel mundial. Los tiburones no son agresivos hacia los humanos de forma natural; realmente no hay razón para tenerles miedo, pero es importante recordar que se trata de un animal salvaje en su ambiente natural, y provocar a un tiburón puede hacer que se defienda", dijo Avishai, citado por The Jerusalem Post.