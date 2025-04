Exhiben a enfermero que robó los aretes de oro de una paciente recién fallecida | VIDEO

En plataformas digitales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un enfermero le roba unos aretes de oro una paciente que acababa de morir, por lo que, como era de esperarse, la grabación en cuestión generó una gran indignación en redes sociales donde cientos de internautas exigen que el empleado sea castigado con todo el peso de la ley.

Estos indignantes hechos ocurrieron el pasado sábado 19 de abril en un hospital de la ciudad de Shamli en el estado de Uttar Pradesh en la India y según los reportes de distintos medios locales al referido nosocomio llegó de emergencia una paciente de 26 años que minutos antes había sufrido un accidente vial del que no se ofrecieron muchos detalles, no obstante, al llegar al hospital ya no hubo nada qué hacer para poder salvarle la vida pues ya no presentaba signos vitales por lo que fue declarada muerta.

El enfermero guardó los aretes de oro en su pantalón y se retiró de la escena. Foto: kalmunaitoday.com

Así fue el momento exacto en el que un enfermero le roba unos aretes de oro a una paciente recién fallecida

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se puede apreciar que, el cuerpo de la mujer fallecida se encontraba en una cama rodeada por un biombo y tres hombres comenzaron a taparla con una sábana para posteriormente trasladarla a otro sector, sin embargo, durante estas acciones, uno de los sujetos les da indicaciones a sus dos compañeros, quienes se retiran de la zona y al quedar solo aprovecha que el biombo lo cubría para quitarle unos artes de oro al cuerpo de la mujer, posteriormente, guarda las joyas en la bolsa de su pantalón y se retira de la zona tranquilamente.

Cabe mencionar que, fue el esposo de la mujer fallecida quien se percató del robo de los aretes de oro de su esposa fallecida, por lo que interpuso una denuncia formal contra el hospital y tras ello se inició una investigación que inició con el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la clínica y no pasó mucho tiempo para que descubrieran la acción del enfermero, quien momentos después fue detenido por las autoridades.

Tras la detención del enfermero que robó los pendientes de oro de una paciente recién fallecida, el hospital informó que el sujeto no pertenecía a su equipo de trabajadores, sino que estaba bajo el esquema de subcontratación a cargo de otra empresa que lo asignó en la clínica donde sucedieron los hechos.

El sujeto detenido por robar los aretes de oro de una paciente recién fallecida solo fue identificado como Vijay y trascendió que, en caso de ser declarado culpable del robo podría pasar hasta 10 años en prisión y pagaría una cuantiosa multa económica como reparación del daño, además, se informó que se le podrían acumular distintos agravantes que alargarían su condena.