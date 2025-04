Sentencian a cadena perpetua, seis años después, al autor de tiroteo racista en El Paso

Patrick Cruisis, el autor de un tiroteo masivo en un Walmart de El Paso, Texas, en 2019, que dejó 23 muertos y decenas de heridos, motivado por una ideología racista contra la comunidad hispana, fue sentenciado a una pena de por vida este lunes 21 de abril.

El ataque, ocurrido el 3 de agosto de 2019, fue perpetrado por Crusius, un joven de 21 años en ese momento, quien viajó más de 10 horas desde Allen, Texas, hasta El Paso con la intención de atacar a la comunidad hispana. Según las autoridades, Crusius confesó que su objetivo eran los mexicanos, motivado por una ideología racista que expresó en un manifiesto en línea, donde calificó el tiroteo como una respuesta a la “invasión hispana” en Texas.

Durante la audiencia en el Tribunal del Distrito 409 en el Palacio de Justicia del Condado de Enrique Moreno, Crusius, de 26 años, se declaró culpable de un cargo de asesinato capital de múltiples personas y 22 cargos de agresión agravada con arma mortal. El juez Sam Medrano aceptó la declaración y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras un acuerdo con la fiscalía que evitó la pena de muerte.

“No trajiste paz, sino odio. No lograste dividir a esta ciudad, la fortaleciste. No silenciaste su voz, la hiciste más fuerte. No infundiste miedo, inspiraste unidad. El Paso se levantó más fuerte y valiente”, afirmó el juez Medrano al emitir la sentencia.