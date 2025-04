Papa Francisco: 10 icónicas frases que marcaron su papado

El Papa de los pobres y las causas justas. Así es como se le conocía también al Papa Francisco, Jorge Bergoglio, quien murió a los 88 años de edad y quien será recordado también como un hombre que deseaba un mundo más justo en muchos sentidos.

Personajes como Javier Milei, presidente de Argentina, su homónimo en Francia, Emanuel Macron y la primera mujer mandataria en México, Claudia Sheinbaum, publicaron en sus redes sociales diversos mensajes de despedida para el Papa Francisco, quien se mantuvo en el cargo durante 13 años.

Para recordarlo, te compartimos 10 frases icónicas que marcaron su papado, el cual estuvo marcado también por su cercanía con los más vulnerables, además de instar al llamado de la paz.

10 icónicas frases que marcaron el paso del Papa Francisco

1. Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón

Desde que comenzó su cargo, el Papa Francisco, quien creció en un barrio de clase media y a los 21 años sintió su llamado al sacerdocio. Cuando fue nombrado papa, enfatizó en la misericordia de Dios y en cómo la Iglesia tenía que ser un refugio para los pecadores y no un tribunal considerado para condenar. Esta frase la pronunció allá por el 2013, en donde enfatiza la importancia del perdón y la compasión, términos que caracterizaron su personalidad.

2. Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?

Quizá esta fue una de las frases más polémicas que el papa Francisco emitió durante su papado. Hacía énfasis en cómo el Catecismo de la Iglesia Católica no marginaba, por lo que refería que las personas que conformaban a la sociedad en el mundo, incluida la comunidad LGBT+, por quien intentó abogar en muchas ocasiones, también eran parte del reino de Dios, sin discriminación alguna.

3. Cómo me gustaría una iglesia pobre... y para los pobres

Quería una iglesia más austera, al servicio de los más necesitados. Los pobres alrededor del mundo eran uno de los objetivos del Papa Francisco, quien de manera disruptiva quería ser más cercano a comunidades más marginadas. Su nombre, Francisco, fue elegido en honor a Francisco de Asís, fundador de la orden de los franciscanos, a quien la pobreza y la austeridad, eran temas que le preocupaban sobremanera.

4. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes de una iglesia enferma por el encierro y la comodidad

El Papa Francisco quería una iglesia menos preocupada por el tema económico y más enfocada en apoyar a las minorías, en estar cerca de los fieles más necesitados y en enfrentar, también, un papel en desafíos sociales que atañían al mundo. Trabajar con las comunidades más necesitadas, uno de sus objetivos.

5. La realidad se entiende mejor desde las periferias que desde el centro

De nueva cuenta, el Papa Francisco se refería a las minorías que eran segregadas incluso en las grandes orbes, en donde las periferias generalmente son las más excluidas, las más afectadas, las menos beneficiadas por los gobiernos alrededor del mundo. Darles voz a los excluidos, era también uno de los compromisos más remarcados del Papa Francisco en estos trece años de papado.

6. Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no

Por allá del 2015, el Papa Francisco informaba sobre la historia de una parroquia en Roma, en donde se había reprendido a una mujer por revelar que estaba embarazada de su octavo hijo, luego de haber declarado que "confiaba en Dios", al referir que su embarazo era de alto riesgo, asumiendo la posibilidad de dejar huérfanos a siete pequeños. "Creced y multiplicaos", no era una frase en la que tanto creyera el Papa Francisco, pues su creencia era diferente.

7. Abusar de niños es una enfermedad

Los antecesores del Papa Francisco, Juan Pablo II y Benedicto XVI, fueron señalados alrededor del mundo como encubridores de casos de pederastia, algo que lastimó profundamente a la Iglesia como institución y que afectó su credibilidad desde que se dieron a conocer las distintas denuncias que había en este contexto. En 2017, hace 8 años, el Papa Francisco emitía esta frase en donde agregó: "Y debemos esforzarnos más en la selección de los candidatos que quieran ser sacerdotes".

8. En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta

Esta sin duda es una de las frases más polémicas y que, seguramente, no olvidará nunca el actual presidente de Argentina, Javier Milei, a quien se la dedicó. Aunque en su papado nunca visitó su país natal, el Papa Francisco estaba al tanto de lo que pasaba, incluso de lo que dijo Milei de él alguna vez: que era "el enviado del demonio en la Tierra". La frase de la justicia social y el gas pimienta, la hizo el Papa Francisco en el marco de las manifestaciones de ciudadanas y ciudadanos argentinos que la padecen por la manera en la que Milei ha llevado al país en materia económica.

9. Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano

Sabemos que quizá a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, esta frase no le importó mucho, el Papa Francisco en 2016 declaraba que no estaba de acuerdo en la construcción del muro en la frontera con México, para evitar el paso de migrantes a su país. Jorge Bergoglio no estaba de acuerdo con esto y refería que "no estaba en los evangelios". Trump no se quedó atrás con su respuesta desde la Casa Blanca y a través del zar de migración en Estados Unidos, Tom Homan: "Quiero que se centre en la Iglesia Católica y arregle eso y nos deje a nosotros la vigilancia fronteriza".

10. Ayer fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra. Es una crueldad

Las guerras, más específicamente la que sucede en Gaza y que ha dejado más de 60 mil muertos —miles de ellos, niños— fue uno de los últimos temas por los que se pronunció el Papa Francisco, antes de morir. Pidió en innumerables ocasiones que hubiera negociaciones encaminadas a la paz, pensando en las infancias. En diciembre del 2024 declaró esta frase que, indicó, refería "porque me toca el corazón".