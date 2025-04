Esto es lo que el Papa Francisco pensaba sobre su muerte: "le pedí al Señor que no me agarre inconsciente"

Este lunes 21 de abril se dio a conocer el fallecimiento del Papa Francisco, quien, desde 2013, llevaba las riendas de la iglesia católica en el mundo. Aunque el Vaticano aún no confirma la causa de muerte del pontífice, medios de comunicación han especulado que su deceso podría estar relacionado con complicaciones de salud derivadas de una enfermedad respiratoria que presentó desde febrero del año en curso.

Pese a que son pocos los detalles que hay sobre la muerte del Papa Francisco, medios de comunicación argentinos han recordado una de las entrevistas que el pontífice concedió en español, donde fue cuestionado sobre la muerte y la vida después de eso. En este sentido, se ha destacado lo que el jerarca católico pensaba sobre lo que ocurría con las personas al fallecer.

"Debe haber una luz muy grande, una felicidad muy grande. Un camino muy grande en el camino del encuentro con Dios", respondió el Papa Francisco a la pregunta sobre lo que podría haber después de la muerte. En aquella entrevista el pontífice destacó que pensaba que Dios "hasta último momento, espera y ayuda". En cuanto a sentir temor por la muerte, el Papa negó haber sentido miedo ante este suceso, al contrario, dijo haberse preparado.

¿Qué pensaba el Papa Francisco sobre la muerte?

El Papa no tenía miedo de morir. Foto: AP

"Sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podría haber riesgo, me preparé", agregó el Papa Francisco y narró que en algún momento tuvo que someterse a una cirugía muy complicada, lo que lo hizo estar preparado ante el potencial riesgo de morir. Sin embargo, el pontífice sí mencionó que había una manera de morir que no le hubiera gustado y que constantemente le pedía a Dios que esta situación no ocurriera.

"Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no", subrayó el Papa Francisco al hablar sobre la cirugía a la que tuvo que someterse, aquella donde sintió que su vida corría peligro. El líder de la iglesia católica también predicaba que el miedo no debería ser a la muerte, sino a verla venir: "dicen que es raro que exista el miedo a la muerte, el miedo es verla venir".

Este fue el último mensaje de el Papa Francisco

La última aparición del Papa en público fue el 20 de abril. Foto: AP

Las declaraciones del Papa han tomado relevancia luego de que se informó, durante la madrugada de este lunes 21 de abril, que el pontífice perdió la vida. Hasta ahora, se desconocen las causas de su muerte, sin embargo, se ha destacado que el pontífice pasó un largo período hospitalizado por una grave infección respiratoria. Fue el 14 de febrero cuando el Papa Francisco acudió al Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado por complicaciones médicas.

Pese a que el Papa aún estaba recuperándose de la enfermedad, su última aparición en público se dio el pasado domingo 20 de abril, con motivo de la Pascua. En su mensaje ofreció la bendición desde el balcón de la basílica de San Pedro, de igual manera, deseó a los fieles un “feliz domingo de Pascua” y llamó a la “libertad de pensamiento y a la tolerancia”.