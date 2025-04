"Érika perdonó a sus agresoras": habla Tatiana Morales, hermana de la joven que murió cuadripléjica por un botellazo

Tatiana Morales, hermana de Érika Morales, quien murió tras recibir un botellazo en la cabeza, apareció en un podcast colombiano y, a meses del fallecimiento de la joven, exigió justicia a las autoridades. En su participación, Tatiana narró los detalles del suceso que dejó a su hermana cuadripléjica, así como los pormenores de su diagnostico y muerte.

Morales inició su participación en el podcast "Vos Podés" contando cómo fue que Érika quedó cuadripléjica. Según lo dicho por la hermana de la joven, Erika salió de su casa el 1 de agosto de 2021 en compañía de sus amigos para irse a una fiesta. No obstante, al terminar la fiesta, sus acompañantes decidieron seguir los festejos en otro lugar, a lo que ella accedió y se cambió de ubicación, esto cerca de las 6:00 de la tarde.

"La versión que mi hermana me contó fue que ella le abrió (la puerta) el baño a una de ellas (de sus agresoras). Lo hizo sin culpa, le dieron ganas de hacer del baño, fue y abrió. Ahí estaba la señora y empezó a insultar a mi hermana verbalmente; la amenazó diciendo que cuando saliera se las iba a 'pagar'", recordó Tatiana al hablar sobre lo que le paso a su hermana Érika.

Así fue el accidente que dejó cuadripléjica a Érika

La hermana de la joven ha pedido justicia por el caso. Foto: FB: Tatiana Morales

Agregó que cuando su hermana salió del baño, la mujer la estaba esperando y comenzó a golpearla. Posteriormente, otra mujer se metió en la pelea y sujeto a Érika de los brazos y cabello, para que su agresora pudiera golpearla en la cabeza con una botella de alcohol. El primo de Érika se habría dado cuenta de los hechos y habría salido corriendo a su rescate, para posteriormente llevarla a su casa, donde arribó consciente y sin saber lo que sucedía.

En el transcurso de la noche, Érika fue empeorando, hasta que se quedó sin habla y sin poder movilizarse. Sus seres queridos la llevaron a un hospital, donde los médicos les explicaron que la joven tenía una lesión muy grave en la cabeza, lo que ponía su vida en riesgo y le traería graves consecuencias para el futuro, explicó Tatiana. Añadió que su hermana paso meses hospitalizada y dado las lesiones que presentó su cerebro, ella quedó cuadripléjica.

Familia de Érika Morales pide justicia

Tatiana comentó que tras el accidente, Érika contemplaba la idea de recurrir a la eutanasia, debido a que no podía soportar los efectos y dolores que tuvo que enfrentar tras quedar cuadripléjica, puesto que se le formaron ulceras en todo el cuerpo: "para mi era muy duro aceptar que mi hermana iba a morir. Yo no permitía que me hablaran, era nula, yo me iba", narró la hermana de Erika. "Al final lo acepte por ver cómo estaba y cuando ella me pidió la prueba de amor. La prueba de amor era que si yo la amaba a ella, yo tenía que dejarla ir", sentenció.

La hermana de Érika detalló que sigue exigiendo justicia por el asesinato de su hermana, puesto que no hay personas detenidas por estos hechos: "ella quería que siguiera luchando para que hubiera justicia. Ella quería que ellas (sus agresoras) estuvieran en la cárcel. Yo sí (deseó lo mismo) y mi mami también. No me siento preparada para perdonarlas (a las agresoras) porque me quitaron lo que yo más amaba en esta vida: mi hermana", puntualizó Tatiana en su entrevista.

"Para mi ha sido muy doloroso la muerte de ella y es irreparable. Yo sé que haya personas en la cárcel no nos va a regresar a mi casa (...) yo no me voy a cansar hasta hacer que se haga realidad", agregó Tatiana. Finalmente, la mujer recordó que su hermana era muy inteligente y soñaba con convertirse en azafata: "era muy aplicada", dijo.